Mihai Bendeac a devenit tată? Dezvăluiri surprinzătoare: „Mi-a dat o fotografie, o ecografie și cu mâna ei cu perfuzia”

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai de succes actori din showbizul românesc. Artistul este implicat în mai multe proiecte și se bucură de aprecierea fanilor. Comediantul este și cel mai renumit burlac. Bărbatul nu crede în căsnicie și nu este pregătit să facă pasul cel mare. Se pare că vedeta savurează libertatea deplină pe care o are.

Mihai Bendeac, păcălit de două femei

Celebrul jurat de la iUmor a fost la un pas de a devenit tătic. Artistul povestește despre și vor să-și crească copiii alături de celebrul burlac.

„Aproape sigur că sunt steril, nu ai cum. Până la vârsta asta mi s-a întâmplat de două ori să vină cineva să spună: Am rămas însărcinată. O dată s-a demonstrat ulterior că era o nebunie de 18 ani, ca să arate nu știu ce. Noroc că am vorbit cu mama ei.

A doua oară, cineva care nu mi-a mai dat un semn vreo 4 luni de zile, după care mi-a trimis mesaj că e în Paris, în orașul iubirii și mi-a dat o fotografie, o ecografie și cu mâna ei cu perfuzia.

Mi-a trimis ecografia ca să vadă cum reacționez, au fost niște lucruri pe care nu le pot reproduce aici. După care mi-a trimis acea fotografie cu branula la câteva zile distanță și mi-a zis: Hai că ai avut noroc, am făcut avort spontan”, a dezvăluit Mihai Bendeac, în podcastul lui Cătălin Măruță, citat de .

Dramele lui Mihai Bendeac

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai apreciați actori din România. Vedeta a reușit să-și construiască o carieră de succes și se bucură de aprecierea publicului. Comediantul a făcut . Se pare ca Mihai Bendeac a trecut prin mai multe momente complicate înainte ca să cucerească lumea showbizului.

Comediantul spune că a început să scrie scheciuri de televiziune la vârstă de 16 ani, însă efortul acestuia nu a fost apreciat și susținut de părinți. Tatăl actorului fiind cel mai dur critic.

„Când am avut revelația absolută și am știut că eu urmează să fiu actor, regizor, scenarist și, în principiu, orice are legătură cu acest domeniu, tata a avut o reacție negativă. Chiar îmi aduc aminte că într-o seară, butona telecomanda. Eu eram la mine în cameră și scriam scheciuri de televiziune… Atenție! Aveam 16 ani. Și nu făceam asta decât dintr-o pasiune răvășitoare. Nu aveam posibilitatea de a le filma.

Nu exista youtube-ul, nu exista conceptul de vlogging… Cum butona el telecomanda, a nimerit peste un reportaj pe TVR 2, asta îmi aduc aminte perfect. Reportaj realizat într-un cămin studențesc, unde niște studenți la actorie trăiau în condiții extrem de precare. În reportaj, printre altele, se tot revenea la , la condiția lor socială și, per total, concluzia era că actorii, altminteri tributari pasiunii lor, sunt cumva damnați, condamnați la o viață trăită în sărăcie.

Tata m-a chemat să văd reportajul respectiv, spunându-mi: ‘Asta vrei tu să trăiești?! Iubindu-mă enorm, el încerca să mă convingă să renunț la ceea îmi propusesem, pentru că în ceea ce își proiecta mintal legat de viitorul meu, dragostea îl împingea spre o gândire pragmatic”, a dezvăluit Mihai Beandeac în paginile volumului „Jurnalul unui burlac”, citat de .