Mihai Morar, despre momentele dificile din căsnicia cu soția lui, Gabriela: „Eu am făcut primul pas, doar că ea nu mi-a răspuns. Au fost cumpene legate...”

Mihai Morar trăiește de ani buni o frumoasă poveste de iubire alături de soția lui, Gabriela. Aceștia au împreună trei fetițe superbe, ele fiind rodul dragostei lor.

Într-un interviu acordat recent, omul de radio a povestit că a cerut-o în căsătorie pe aleasa lui după doar 2 luni de relație. De asemenea, a recunoscut că, la fel ca în fiecare cuplu, și ei au avut unele probleme.

M ihai Morar, despre căsnicia cu Gabriela

Într-un interviu acordat pentru , Mihai Morar a fost întrebat dacă crede în predestinare, ținând cont de faptul că Gabriela a fost cea care a făcut primul pas, iar răspunsul lui a fost cât se poate de sincer:

„Stai așa, că o să-mi sară niște comentatoare de online în cap! N-a făcut ea primul pas, eu am făcut primul pas, doar că, atunci când am făcut eu pasul, ea nu mi-a răspuns, adică s-a-ntâmplat când și-a dorit ea. Cum cred că, de altfel, se întâmplă în orice relație de tip bărbat-femeie. Cred că se întâmplă atunci când își doresc ele, dacă-și doresc ele și cam ce-și doresc ele. Și asta nu e rău, eu cred că femeia și ar trebui să-i lăsăm ultimul cuvânt, pentru că omul care duce practic relația mai departe, te duce pe tine mai departe, trebuie să aibă ultimul cuvânt dacă are și primul cuvânt.

Iar legat de Gabriela, nu știu, sunt prea mic, prea neștiutor ca să zic dacă e predestinare sau nu – mai degrabă sunt niște întâlniri pe care viața ți le dă, nu prea multe, uneori poate să fie una singură, și trebuie să vezi ce faci cu întâlnirile astea. Le întorci spatele, le amâni, zici „lasă că sunt tânăr, mai am timp sau pornești la drum. Cred că, așa cum a fost întâlnirea cu Daniel, așa a fost și cu Gabriela”.

Legat de faptul că cei doi s-au căsătorit după doar două luni, vedeta a povestit care a fost momentul în care a știut că este femeia cu care vrea să stea alături toată viața: „Eram colegi la radio, ne știam deja, deci cumva ne știam, dar nu ne cunoșteam. Am știut, cred, de la prima întâlnire că vreau să fiu cu ea, doar că am așteptat ziua ei ca s-o cer în căsătorie. Deci, de la prima întâlnire, care a fost la începutul lui septembrie, la un concert, țin minte… De fapt, aia cred că e prima fotografie cu noi împreună. La un concert pe care-l făcuse radioul la care lucram atunci, în Parcul Tineretului, de atunci am rămas împreună. Deci cred că de atunci am știut, doar că am așteptat până în noiembrie, când e ziua ei, ca să o cer în căsătorie. Nu puteam să o cer de ziua mea, să fiu egoist, ziua mea e în octombrie… (râde)”.

Cei doi au avut și momente dificile în căsnicie

De asemenea, vedeta a povestit și despre momentele dificile din căsnicie.

„Cele mai grele cumpene și adevăratele cumpene sunt cele când cineva drag, apropiat, are probleme de sănătate și în rest cred că au fost cumpene legate și de programul meu, știi, deși cred că e foarte greu să fi găsit un alt om decât Gabriela în lumea asta care să-mi înțeleagă programul și pasiunea, ceea ce mă înflăcărează pe mine. Ea a înțeles mai bine decât oricine care mi-e misiunea mea, a știut nu să stea deoparte, ci să aibă grijă ca eu să-mi fac bine treaba și ea să facă treaba noastră, adică visul nostru comun. Cred că am mai zis asta, cu misiunea și Gabriela a fost cu viziunea legată de ce înseamnă familia, viața de familie.

Îți dai seama că eram, ce mai încolo-ncoace, abia ieșit din adolescență – pentru că adolescența se termină, zic invitații mei, la 24 de ani – când am început relația asta. Acum sunt un bărbat trecut de 40 de ani și dorințele mele de atunci erau altele, tabieturile mele erau altele. Gabriela vine dintr-o educație de-asta care este cumva dedicată copiilor, ea a fost și învățătoare și avea experiența asta. Eu nu știam, am avut doar o soră mai mică decât mine, asta e toată experiența mea cu copiii mici, pe care, mă rog, când mă supăram ne luam la bătaie, nu știam cum să mă port cu copiii. Toate lucrurile astea le-am învățat de la ea. Și răbdarea asta a ei de a mă aștepta să mă maturizez, până la urmă”.

Întrebat dacă mai au timp și pentru vacanțe în doi, omul de radio a spus că mai există astfel de momente. „Da, am plecat și anul trecut. Bine, majoritatea planurilor pe care ni le-am făcut să plecăm doar noi doi un weekend au fost întrerupte. Ba a făcut una dintre fete COVID, ba a făcut alta febră exact în ziua sau în preziua zborului… Dar erau ieșiri de-astea de weekend, city break-uri. Cumva am renunțat, am zis: „Asta e, nu e dat să fie!, merge mai pe-aproape așa.

Am o conferință la Constanța peste două săptămâni și vine cu mine doar ea, ieșim la o masă, la un film. Dar e greu cu vacanțele în doi, noi oricum nu prea am mers niciodată fără fete. Plus că acum ne-am dat seama că fetele anul ăsta intră la liceu, mai sunt patru ani, o să meargă la facultate, deci, practic, se va goli casa, și atunci…”.