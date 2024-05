Mihai Neșu a spus adevărul despre divorț, după13 ani: „Vreau să știe lumea că nu s-a întâmplat așa cum s-a scris”

a rămas imobilizat pe data de 10 mai, în anul 2011, când a suferit o .

Ce diagnostic i-au pus medicii

Accidentarea a avut loc în timpul unui antrenament al echipei sale FU Utrecht, când a căzut la pământ și nu a mai putut să se miște de la gât în jos.

Diagnosticul pus de medici a fost de fractură de vertebră cervicală, rămânând imobilizat într-un scaun cu rotile.

În același an, Mihai Neșu a anunțat că divorțează. Mulți au crezut că soția a luat decizia asta.

„Vreau să știe lumea că nu s-a întâmplat așa cum s-a scris”

Mihai Neșu a făcut câteva declarații, la 13 ani ani distanță de când s-au întâmplat cele două evenimente nefericite din viața lui.

”De fapt, realitatea este că eu am hotărât să divorțez de ea pe caz de boală. A fost decizia mea. Oamenii au blamat-o foarte mult, pentru că oamenii nu pot înțelege. (…) Mi-am dat seama că a fost un șoc foarte mare și pentru ea. (…) Ei nu i-a plăcut niciodată să apară la televizor și majoritatea lucrurilor au fost exagerate. A fost alături de mine și la spital.

Vreau să știe lumea că nu s-a întâmplat așa cum s-a scris. Şi eu poate am greşit, trebuia poate să o apăr la început. Atunci nu mai escaladau atâtea ştiri. Relaţia noastră s-a stricat, sau a ‘murit’, pur şi simplu din cauza greutăţii noastre de a face faţă accidentului. Eu am depus şi actele de divorţ! Nu a fost uşor, dar aşa am simţit atunci.

Aşa am gândit că e soluţia cea mai bună pentru amândoi. Mie îmi este greu să împovărez oamenii din jurul meu cu accidentul meu. Poate şi asta a fost un lucru hotărâtor în decizia de atunci. Nu am mai povestit la nimeni despre această problemă. Sper ca şi Maria, dacă se uită, să mă ierte… şi familia ei, pentru felul cum am gestionat eu atunci situaţia. Atât am putut noi gestiona atunci situaţia”, a spus Mihai Neșu, potrivit .