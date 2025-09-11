B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mihai Trăistariu, copilărie traumatizantă: „Am văzut bătăi din alea de târât prin casă, legată de calorifer”. Cum s-a împlinit blestemul mamei sale: „I-au ieșit ochii din orbite”

Mihai Trăistariu, copilărie traumatizantă: „Am văzut bătăi din alea de târât prin casă, legată de calorifer”. Cum s-a împlinit blestemul mamei sale: „I-au ieșit ochii din orbite”

Traian Avarvarei
11 sept. 2025, 08:58
Mihai Trăistariu, copilărie traumatizantă: „Am văzut bătăi din alea de târât prin casă, legată de calorifer”. Cum s-a împlinit blestemul mamei sale: „I-au ieșit ochii din orbite”
Mihai Trăistariu. Sursa foto: Captură video - theXclusive / YouTube

Mihai Trăistariu a făcut mărturisiri cutremurătoare despre copilăria sa traumatizantă, în care mama sa a fost bătută crunt de tată, iar el și frații săi au trăit mereu în teroare. Artistul a mai povestit că femeia l-a blestemat pe soț să moară de cancer și să rămână fără ochi și fix asta s-a întâmplat. Trăistariu a mai susținut că i s-a schimbat viața, după ce talentul său la cântat i-a fost descoperit de Costi Ioniță.

Cuprins

  • Ce a povestit Mihai Trăistariu despre copilăria traumatizantă
  • Prin ce suferință a trecut Mihai Trăistariu după ce a cunoscut celebritatea

Ce a povestit Mihai Trăistariu despre copilăria traumatizantă

Tatăl lui Mihai Trăistariu s-a născut în Piatra Neamț, era un cunoscut pictor la vremea sa și deținea o frizerie. Era bine văzut în comunitate, dar în viața privată era extrem de violent și familia lui trăia în teroare din cauza sa: „Părinții nu s-au înțeles, era taică-meu gelos, nu pot să-mi explic, dar știu că erau bătăi în casă în fiecare zi. Micuțul Mihai era speriat de tată atât de tare… Dacă-ți spun cinstit că mai mult de 100 de cuvinte n-am vorbit toată viața nu m-ar crede nimeni”.

„Micuțul Mihai era speriat de tata atât de tare pentru că am văzut bătăi, am văzut bătăi din alea de târât prin casă, luat de picioare, legată de calorifer, închisă în baie o zi întreagă, pedepsită, ce-i făcea ei acolo. Mă gândeam: dacă nu-i convine ceva, pățesc ce a pățit mama”, a povestit Mihai Trăistariu, în emisiunea „În oglindă”.

Întrebat dacă nu se auzeau țipetele, acesta a răspuns: „Da, țipa acolo să-i dăm drumul. Nu-i dădeam drumul, tot de frică. Cred că se mai bat oamenii, am mai auzit, dar parcă a fost prea mult”.

El a povestit apoi cum a murit tatăl său, blestemat fiind de mama sa.

„S-a dus în beci să ia ceva, a dat cu capul de o țeavă, l-a durut, s-a pansat singur – nu voia la medic, niciodată nu s-a dus la medic – și inflamația aia rămasă acolo, la vreo 60 și ceva de ani cât avea el, s-a transformat în tumoare, în cancer. Că de acolo a pornit. Și s-a extins apoi pe cap și i-au ieșit ochii din orbite după 8 luni de zile. Cum spuneam mama: ”cancerul să te mănânce, sări-ți-ar ochii să-ți sară!”. Blestemul prinde doar când e durerea foarte mare”, a mai susținut artistul.

Întrebat dacă mama lui a încercat să se despartă de soțul agresiv, Trăistariu a răspuns: „Conștientizam ce se întâmplă și am întrebat-o: ”De ce nu pleci? fugi cu noi!”. Făcea: ”unde să fug, mamă? sunteți 4 copii, eu nu pot să mă descurc, nu pot să vă țin””.

Ani mai târziu, și mama lui a murit tot de cancer. Artistul a rămas cu o temere de atunci și-și face periodic analizele, să se asigure că e sănătos.

Prin ce suferință a trecut Mihai Trăistariu după ce a cunoscut celebritatea

Viața lui Mihai Trăistariu s-a schimbat radical, după ce a fost descoperit de Costi Ioniță și a devenit celebru cu trupa Valahia: „A fost șansa vieții mele Valahia. Costi Ioniță, trebuie să recunosc, a pus gheara pe mine, să zic așa, cum a pus pe Andra. Tot el a descoperit-o, la 14 ani. Deci el a intuit că glasul meu va fi vandabil, comercial”.

În 2006, Trăistariu a câștigat selecția națională pentru Eurovision cu piesa „Tornero”, dar momentul s-a dovedit a fi mai mult unul traumatizant.

„Tornero a câștigat pe România, în 2006 ,selecția națională. Niciun radio n-a difuzat-o, ziarele m-au blamat. Așa erau titlurile: ”Trimitem un castrat la Eurovision”. Deci eu am plâns în ziua aia, mă durea sufletul. Zic: ”Asta sunt eu pentru România?””, își amintește cântărețul, în interviul pentru emisiunea „În Oglindă”.

Trăistariu a obținut locul 4 la Eurovision cu această melodie. „30 de țări îmi difuzau piesa, mi-a dat Malta o stea pe Bulevardul Celebrităților”, dar în țară artistul tot era tratat cu răutate.

„Mă doare să fiu controversat. Nu e ușor să fii controversat, nu e ușor să citești comentarii nasoale despre tine și să banezi oameni în fiecare zi și să-i blochezi”, a mai spus Mihai Trăistariu, în interviu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum să porți blugi impecabili ani la rând? Adina Buzatu dezvăluie metoda surprinzătoare prin care rămân ca noi: „Îi poți pune în congelator” (VIDEO)
Monden
Cum să porți blugi impecabili ani la rând? Adina Buzatu dezvăluie metoda surprinzătoare prin care rămân ca noi: „Îi poți pune în congelator” (VIDEO)
De ce e Ramona Olaru singură de 4 ani și ce spune despre bărbații „prințese”: „Unele persoane care sunt extraordinar de toxice te trag în noroiul lor fără să-ți dai seama” (VIDEO)
Monden
De ce e Ramona Olaru singură de 4 ani și ce spune despre bărbații „prințese”: „Unele persoane care sunt extraordinar de toxice te trag în noroiul lor fără să-ți dai seama” (VIDEO)
Primul pas spre reconciliere în familia regală. Prințul Harry a fost invitat la ceai de regele Charles
Monden
Primul pas spre reconciliere în familia regală. Prințul Harry a fost invitat la ceai de regele Charles
Meghan Markle rupe tăcerea, după plecarea Prințului Harry în Marea Britanie! Ce mesaj a transmis (FOTO)
Monden
Meghan Markle rupe tăcerea, după plecarea Prințului Harry în Marea Britanie! Ce mesaj a transmis (FOTO)
Brad Pitt, gafă ciudată în văzul tuturor. Ce a putut să facă celebrul actor
Monden
Brad Pitt, gafă ciudată în văzul tuturor. Ce a putut să facă celebrul actor
Horia Brenciu și-a însoțit fiul în prima zi de școală. Ce a simțit artistul să facă odată ajuns în sala de clasă
Monden
Horia Brenciu și-a însoțit fiul în prima zi de școală. Ce a simțit artistul să facă odată ajuns în sala de clasă
Cele mai bune filme din istorie văzute de Stephen King. Ce gusturi are maestrul literaturii horror
Monden
Cele mai bune filme din istorie văzute de Stephen King. Ce gusturi are maestrul literaturii horror
Oana Roman a răbufnit, după ce nu a mai ajuns la manichiură! Ce a pățit vedeta
Monden
Oana Roman a răbufnit, după ce nu a mai ajuns la manichiură! Ce a pățit vedeta
Filmul „Jaful Secolului” e propunerea României pentru Premiile Oscar, categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” (VIDEO)
Monden
Filmul „Jaful Secolului” e propunerea României pentru Premiile Oscar, categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” (VIDEO)
Rita Mureșan, la o lună după ce i s-a făcut rău în direct: „Nu îmi explic”. Ce a spus vedeta
Monden
Rita Mureșan, la o lună după ce i s-a făcut rău în direct: „Nu îmi explic”. Ce a spus vedeta
Ultima oră
11:05 - Cum să porți blugi impecabili ani la rând? Adina Buzatu dezvăluie metoda surprinzătoare prin care rămân ca noi: „Îi poți pune în congelator” (VIDEO)
10:49 - Poliția Locală va funcționa după noi reguli. Toate interacțiunile cu cetățenii vor fi filmate
10:42 - Donald Trump lansează acuzații grave după asasinatul lui Charlie Kirk: Retorica „stângii radicale” este direct responsabilă pentru terorismul din SUA
10:31 - INS: Inflația a urcat la aproape 10% în august. Produsele și serviciile care au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri
10:01 - TikTok a aruncat Nepalul în haos. Revoluția generației Z provocată de fenomenul „nepo kids”. Viața opulentă a politicienilor dezvăluită pe platformele online
09:54 - De ce e Ramona Olaru singură de 4 ani și ce spune despre bărbații „prințese”: „Unele persoane care sunt extraordinar de toxice te trag în noroiul lor fără să-ți dai seama” (VIDEO)
09:39 - Peste 1.000 de victime ale atacului terorist din 11 septembrie 2001 sunt încă neidentificate. Oamenii de știință solicită ajutorul rudelor persoanelor decedate  
09:15 - Primul pas spre reconciliere în familia regală. Prințul Harry a fost invitat la ceai de regele Charles
08:35 - Franța propune restrângerea accesului la rețelele sociale pentru minori. Modelul australian se extinde
08:32 - Larry Ellison l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Cât timp a deținut acest titlu