Mihai Trăistariu a făcut mărturisiri cutremurătoare despre copilăria sa traumatizantă, în care mama sa a fost bătută crunt de tată, iar el și frații săi au trăit mereu în teroare. Artistul a mai povestit că femeia l-a blestemat pe soț să moară de cancer și să rămână fără ochi și fix asta s-a întâmplat. Trăistariu a mai susținut că i s-a schimbat viața, după ce talentul său la cântat i-a fost descoperit de Costi Ioniță.

Cuprins

Ce a povestit Mihai Trăistariu despre copilăria traumatizantă

Prin ce suferință a trecut Mihai Trăistariu după ce a cunoscut celebritatea

Ce a povestit Mihai Trăistariu despre copilăria traumatizantă

Tatăl lui Mihai Trăistariu s-a născut în Piatra Neamț, era un cunoscut pictor la vremea sa și deținea o frizerie. Era bine văzut în comunitate, dar în viața privată era extrem de violent și familia lui trăia în teroare din cauza sa: „Părinții nu s-au înțeles, era taică-meu gelos, nu pot să-mi explic, dar știu că erau bătăi în casă în fiecare zi. Micuțul Mihai era speriat de tată atât de tare… Dacă-ți spun cinstit că mai mult de 100 de cuvinte n-am vorbit toată viața nu m-ar crede nimeni”.

„Micuțul Mihai era speriat de tata atât de tare pentru că am văzut bătăi, am văzut bătăi din alea de târât prin casă, luat de picioare, legată de calorifer, închisă în baie o zi întreagă, pedepsită, ce-i făcea ei acolo. Mă gândeam: dacă nu-i convine ceva, pățesc ce a pățit mama”, a povestit Mihai Trăistariu, în emisiunea

Întrebat dacă nu se auzeau țipetele, acesta a răspuns: „Da, țipa acolo să-i dăm drumul. Nu-i dădeam drumul, tot de frică. Cred că se mai bat oamenii, am mai auzit, dar parcă a fost prea mult”.

El a povestit apoi cum a murit tatăl său, blestemat fiind de mama sa.

„S-a dus în beci să ia ceva, a dat cu capul de o țeavă, l-a durut, s-a pansat singur – nu voia la medic, niciodată nu s-a dus la medic – și inflamația aia rămasă acolo, la vreo 60 și ceva de ani cât avea el, s-a transformat în tumoare, în cancer. Că de acolo a pornit. Și s-a extins apoi pe cap și i-au ieșit ochii din orbite după 8 luni de zile. Cum spuneam mama: ”cancerul să te mănânce, sări-ți-ar ochii să-ți sară!”. Blestemul prinde doar când e durerea foarte mare”, a mai susținut artistul.

Întrebat dacă mama lui a încercat să se despartă de soțul agresiv, Trăistariu a răspuns: „Conștientizam ce se întâmplă și am întrebat-o: ”De ce nu pleci? fugi cu noi!”. Făcea: ”unde să fug, mamă? sunteți 4 copii, eu nu pot să mă descurc, nu pot să vă țin””.

Ani mai târziu, și mama lui tot de cancer. Artistul a rămas cu o temere de atunci și-și face periodic analizele, să se asigure că e sănătos.

Prin ce suferință a trecut Mihai Trăistariu după ce a cunoscut celebritatea

Viața lui Mihai Trăistariu radical, după ce a fost descoperit de Costi Ioniță și a devenit celebru cu trupa Valahia: „A fost șansa vieții mele Valahia. Costi Ioniță, trebuie să recunosc, a pus gheara pe mine, să zic așa, cum a pus pe Andra. Tot el a descoperit-o, la 14 ani. Deci el a intuit că glasul meu va fi vandabil, comercial”.

În 2006, Trăistariu a câștigat selecția națională pentru Eurovision cu piesa „Tornero”, dar momentul s-a dovedit a fi mai mult unul traumatizant.

„Tornero a câștigat pe România, în 2006 ,selecția națională. Niciun radio n-a difuzat-o, ziarele m-au blamat. Așa erau titlurile: ”Trimitem un castrat la Eurovision”. Deci eu am plâns în ziua aia, mă durea sufletul. Zic: ”Asta sunt eu pentru România?””, își amintește cântărețul, în interviul pentru emisiunea

Trăistariu a obținut locul 4 la Eurovision cu această melodie. „30 de țări îmi difuzau piesa, mi-a dat Malta o stea pe Bulevardul Celebrităților”, dar în țară artistul tot era tratat cu răutate.

„Mă doare să fiu controversat. Nu e ușor să fii controversat, nu e ușor să citești comentarii nasoale despre tine și să banezi oameni în fiecare zi și să-i blochezi”, a mai spus Mihai Trăistariu, în interviu.