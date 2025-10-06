Mihai Trăistariu a oferit o reacție după tăierea burselor studențești. Decizia a stârnit un val de controverse la nivelul societății, ba chiar a scos oameni în stradă, la proteste. În timp ce unii au criticat măsura, alții au aplaudat-o, iar acum, solistul iese în față pentru a-și spune propria părerea.

Cum se poziționează Mihai Trăistariu față de tăierea burselor

Mihai Trăistariu a terminat studiile la Facultatea de Matematică și Informatică din Iași. A fost un student model, fapt pentru care a și primit bursă. La ani distanță, solistul susține că fără ajutorul de la stat nu s-ar fi putut descurca pe perioada facultății și înțelege temerile tinerilor care vor să termine studii superioare, dar nu au ajutorul părinților.

„Am făcut facultatea la Iași. Mai întâi, am intrat pe bursă socială. Din semestrul al doilea, am primit bursă de studiu, iar, apoi, bursă de merit. M-au ajutat enorm bursele, recunosc. Banii pe care îi primeam de acasă, de la mama, erau puțini, tata murise, iar ea trebuia să țină și casa, dar și pe mine și pe fratele meu pictor, pe la facultăți.

Bursa era mană cerească, te mai lungeai, cu ajutorul ei. Iar în ultima săptămână din lună, trăiam, așa, din ce îmi dădeau alții, mai un cartof sau o lingură de . Bursa este o salvare pentru studenții care provin din familiile modeste financiar. Acum, media pentru bursă s-a ridicat foarte mult, nu mulți o mai pot lua”, a spus solistul, pentru Click!

Ce mesaj are Mihai Trăistariu pentru politicienii care i-au încurajat pe studenți să lucreze

Mihai Trăistariu are și un mesaj pentru care i-au îndemnat pe studenți să lucreze pentru a-și suplimenta veniturile, după tăierea burselor. Solistul este de părere că și fără să lucreze, tinerii au un program extrem de încărcat. În plus, cântărețul atrage atenția asupra importanței timpului liber, astfel încât studenții să prevină apariția afecțiunilor cauzate de stres și oboseală.

„Să știți că mulți studenți ar vrea să mai lucreze, pe ici, pe colo, pe la mall, dar, la unele facultăți, programul de studiu este atât de încărcat, încât nu-și mai permit să și muncească. Când eram student, aveam laboratoarele și seminariile dimineața, iar după-amiaza erau cursurile, terminam pe la 20.00.

Și așa erai terminat de cap. Nu poți să și lucrezi, dacă înveți toată ziua. Unde să lucrezi, în baruri de noapte, să faci striptease? Păi, dacă și muncești și înveți, te doare creierul, te îmbolnăvești! Studenții au nevoie și de timp liber și așa studiază destul. Au nevoie să-și repare creierul fărâmițat de atâta învățat”, a spus Mihai Trăistariu.