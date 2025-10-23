Mihai Trăistariu transformă orice oportunitate într-o sursă de profit, folosindu-și inteligent experiența artistică și spiritul antreprenorial. Artistul câștigă zeci de mii de euro anual din școala de muzică, din turism, pe litoral. Într-un interviu recent, el a vorbit sincer despre veniturile constante pe care le obține și din campaniile publicitare. Cântărețul admite că vedetele, inclusiv el, acceptă adesea bartere sau gratuități, mai ales pentru cazare și mâncare.

Cât câștigă Mihai Trăistariu din promovări și colaborări

Mihai Trăistariu de companii care îi propun să le promoveze produsele pe conturile sale de social media. Artistul a primit 8.000 de euro pentru o reclamă la o pudră de păr, realizată cu video și demonstrație reală.

„Am promovat și produse cosmetice pentru bărbați, pentru 1.000 de euro. Prin 2015 am primit de la o firmă suma de 10.000 de euro și vreo 24 de perechi de chiloți de bărbați, ca să le promovez produsele pe conturile mele sociale”, a mărturisit cântărețul, potrivit cântărețul, potrivit click.ro.

Trăistariu își amintește și de o colaborare din 2007, în Grecia, pentru o firmă de haine, pe valul piesei „ ”: „Le-am făcut o reclamă care a intrat în toate revistele lor.”

Acesta recunoaște că nu toate firmele pot plăti vedetele, multe oferind produse sau servicii în schimbul promovării: „Ca să fiu cinstit, vă spun că noi artiștii mai și mâncăm pe barter.”

Mihai Trăistariu spune că și starurile internaționale procedează la fel, primind gratuit cazare, mese sau acces la diverse servicii.

Cât câștigă Mihai Trăistariu din concerte și afacerile sale de pe litoral

Mihai Trăistariu are același onorariu din 2006, de când a obținut locul patru la Eurovision, cu piesa „Tornero”. Artistul percepe un tarif fix de 1.500 de euro pentru fiecare concert, indiferent de țară sau tipul evenimentului.

„Cânt și muzică ușoară, și populară, am un program cu toate genurile muzicale, pentru toate gusturile. Lumea vrea și să danseze, să încingă hora, la petreceri!”, a declarat el pentru sursa menționată.

Cântărețul cu câștiguri de aproximativ 60.000 de euro din muzică și afacerile sale turistice. După plata ratelor, taxelor și reparațiilor, îi rămâne un profit net de 20.000 până la 30.000 de euro anual. În loc să îi cheltuiască, el preferă să reinvestească acești bani în extinderea și modernizarea garsonierelor sale din Mamaia.