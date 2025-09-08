Monica Anghel, detalii despre intervenția suferită la ochi. Cum se simte artista după operație

Monica Anghel a suferit, săptămâna trecută, o la ambii ochi, pentru de cristalin. Datorită acestor intervenții artista, în vârstă de 54 de ani, își va recăpăta vederea

Intervenția la care a fost supusă Monica Anghel a avut loc într-o clinică privată din București, cel care a operat-o fiind unul dintre cei mai reputați specialiști în oftalmologie din țară, doctorul Andrei Filip. Acum, la câteva zile după procedură, Monica Anghel a vorbit despre experiența prin care a trecut pentru a-și îmbunătăți vederea.

„Domnul doctor Andrei Filip a luat cea mai bună hotărâre pentru ca eu să vă pot vedea mai bine. Astăzi am avut a doua operație de implant de cristalin, mai complexă, cu dioptrii speciale, iar profesionalismul și dedicarea lor au făcut ca totul să fie perfect. Vă sunt extrem de recunoscătoare. Am luat cea mai bună decizie!”, a povestit .

Artista a relatat, conform , cum decurge recuperarea după dubla intervenție și cum se simte cu noile cristaline implantate.

„Pe 2 septembrie m-a operat domnul doctor la ochiul stâng, deci sunt operată la ambii ochi. Sunt bine, totul este în grafic. Evident că urmez cu o strictețe fantastică tratamentul pentru că este spre binele meu. Domnul doctor Filip și echipa sa au fost excepționali. Nu am cuvinte. Totul a fost fantastic!”, a mărturisit vedeta.

Cum a decurs operația

Monica Anghel a povestit că înainte de operație a avut temeri legate de anestezie și de procedura în sine. Ea a relatat că intervenția a fost mult mai blândă decât s-a așteptat.

„Mie îmi era frică de anestezie, îmi era frică că o să văd cum se întâmplă… Nu am simțit nici anestezia, nu am simțit absolut nimic. Totul a fost perfect! Sunt foarte bine!

Nu am voie să mă machiez timp de o lună de zile, pe scenă trebuie să port ochelari de soare pentru că luminile sunt puternice și ochii sunt încă sensibili și în proces de vindecare. Ține și de mine să respect tot ceea ce am de făcut, am multe picături de pus în ochi dar sunt ordonată și cuminte!”, a adăugat artista.