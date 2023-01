Oana Radu, despre cum s-a schimbat viața ei de când a slăbit: „Am câștigat două lucruri importante: răbdarea și iubirea pentru mine”

Procesul de schimbare al Oanei Radu a început în urmă cu 4 ani, după ce a intrat într-o sală de fitness. Aceasta a slăbit mai mult de 65 de kilograme și, după cum chiar srtista a mărturisit, nu este în cea mai bună formă a sa.

Cântăreața își dorește să facă mai multe îmbunătățiri pentru a ajunge acolo unde și-a propus.

Oana Radu, schimbare uluitoare în ultimii ani

În ultimii ani, Oana Radu a trecut printr-o transformare uimitoare, aceasta reușind să slăbească peste 65 de kilograme, iar . Artista consideră că viața ei s-a schimbat de atunci și totul a mers doar înspre bine, deși au existat și momente grele.

Oana Radu a postat pe rețelele de socializare un text cu privire la schimbarea făcută în urmă cu 4 ani, după ce a intrat pentru prima dată într-o sală de fitness. Deși i-a fost extrem de greu, iar rezultatele nu apăreau, totul ținea doar de timp. A ieșit din zona sa de confort, a lăsat problemele cu anxietatea și comoditatea deoparte, iar rezultatele s-au văzut.

Nici măcar cei apropiați nu i-au fost alături și i-au spus că nu se va ține de promisiunea în ceea ce privește un stil de viață sănătos. Artista și-a dorit să ajungă la un anumit număr de kilograme și a făcut tot ce i-a stat în putință pentru acest lucru. Pentru a ajunge la forma din prezent, ea a trebuit să muncească mult, atât la sala de fitness, dar și în ceea ce privește alimentația.

Ce a transmis artista

Oana Radu trecut și pentru a elimina pielea în exces rămână după ce a slăbit. Ea se simte mult mai bine, iar schimbările sunt uriașe. Oana Radu a recunoscut că sala de fitness se numără printre locurile ei preferate, ocupând locul al doilea, după scena, unde se află în fața mulțimii. De-a lungul anilor a reușit să dezvolte iubirea pentru sine, dar și răbdarea pentru a lua lucrurile cât mai încet în viață.

„Lucrurile însă s-au schimbat acum.. Am făcut o parte din intervenții și mai urmează , dar , nu mai aștept, și-am început sa lupt. Și ce credeți?! Am început să văd schimbări mari!! Singurul lucru pe care trebuie să-l știți este că e nevoie de răbdare și perseverență ca să le vezi , iar acum , sala, a devenit al doilea happy place al meu pe lângă scenă, care este primul! Ceea ce vreau să vă spun este că, deși de muncă mai am enorm, am câștigat două lucruri importante: răbdarea și iubirea pentru mine! Cu ele, voi reuși să ajung acolo unde îmi doresc”, a scris Oana Radu pe rețelele de socializare, scrie .