Nadia Comăneci, apariție de milioane, la petrecerea unui star mondial

Nadia Comăneci a sărbătorit Revelionul alături de mai multe vedete mondiale. Gazda petrecerii fiind chiar celebrul Bruno Mars. Evenimentul a avut loc în Las Vegas. Campioana s-a distrat și a dansat până în zori.

Nadia Comănesci strălucește ca niciodată

Nadia Comăneci a făcut ravagii în mediul online după ce a postat câteva instastory-uri în care apare într-o ținută elegantă, compusă în mare parte din piese albe.

Vedeta sportului a purtat o bluză albă și pantaloni în aceeași nuanță, dar și un sacou negru, pe care l-a asortat cu pălăria. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Nadia Comăneci se distrează cot la cot cu Bruno Mars

La 60 de ani, campioana arată de milioane. Gimnasta se menține în formă și are o siluetă de invidiat. Se pare că aceasta petrece mult timp la sală și are un regim riguros.

„A fost un Revelion fantastic. Am dansat până la 3 dimineața. Despre gazdă pot să vă spun că este unul dintre cei mai în vogă artiști ai momentului. Nu am permisiunea să-i divulg numele. Întâi am fost la concertul lui, apoi la party. A fost o petrecere de neuitat”, a precizat Nadia Comăneci pentru ProSport.

Nadiei Comăneci a fost decorată de șeful statului cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofiţer. Nadia Comăneci este prima gimnastă din lume care a primit nota zece la un concurs internațional. Aceasta a împlinit 60 de ani.

Campioana s-a născut în 12 noiembrie 1961 în oraşul Oneşti, judeţul Bacău. Aceasta deține 5 medalii de aur olimpice, 2 de aur mondiale şi nouă de aur europene. Nadia va rămâne în istoria gimnasticii pentru acel „Perfect 10”, notă primită la Olimpiada de la Montreal, din 1976, pe când avea doar 14 ani.