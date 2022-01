Fluturele de la „Masked Singer România”, momente cumplite în timpul filmărilor: „Am vrut să renunț la contract”

Nadine a fost una dintre cele mai îndrăgite și misterioase concurente de la Masked Singer România. Celebrul Fluture a cucerit sufletele spectatorilor. Interpreta a trecut prin momente cumplite, suferind din cauza fobiilor vechi.

Nadine vorbește deschis despre provocările showului

Nadine a vorbit deschis, pentru prima dată, despre dificultățile cu care s-a întâlnit pe parcursul showului. Vedeta a recunoscut că a avut un atac de panică în prima zi de filmări.

Concurenta voia să renunțe la contract și era dispusă să plătească și clauzele financiare, însă, vedeta nu a cedat și a continuat să lupte pentru marele premiu. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Masca mea a fost aleasă perfect pentru mine și, dacă chiar de la început când producătorii mi-au spus ce personaj voi fi am fost ușor reticentă pentru că vizualizam altfel Fluturele, mi-au spus să am încredere că va arăta costumul fabulos. Mi-au argumentat de ce s-au gândit că eu m-aș potrivi foarte bine cu Fluturele și mi-a plăcut în mod deosebit ideea de transformare, de evoluție, de omidă transformată în fluture. Mi-a plăcut dimensiunea, întotdeauna când eram copil eu eram foarte mică, foarte slabă și mi-am dorit să am un trup puternic, să am un trup mare. Mi-a plăcut să fiu mare vizual și Fluturele, prin aripile lui, prin dimensiunea capului, mi se părea că sunt mare, mă simțeam mare din toate punctele de vedere și înaltă, acele tocuri înalte”, a precizat vedeta pentru ciao.

Nadine nu a putut să facă fața unui atac de panică

Costumul Fluturelui a fost foarte complicat de purtat. Concurentei i-a fost greu să mențină echilibrul din cauza aripilor. Artista a avut și un atac de panică din cauza senzației de claustrofobie.

„Și cea mai mare provocare, când am intrat în costum, a fost că nu m-am așteptat să îmi dea atacuri de panică din cauza senzației de claustrofobie. Ei au modificat după… masca, pentru că sub nicio formă nu am putut evolua cu ea așa cum era la început. Nu aveam aer, simțeam că mă sufoc, mă mișcam, dansam și consumam oxigenul foarte repede și nu intra suficient de mult, nu era un flux de aer pe cât aveam nevoie din cauza mișcării. Poate dacă stăteam pe loc era mai simplu și atunci cel care a creat masca, Lorentz, parcă, a venit și a scos de la obraji niște fâșii și a lăsat doar plasa și a fost tare bine când am simțit că poate intra mai mult aer, dar tot nu a fost suficient”, a mai adăugat Nadine.