Monden » Nicole Cherry: „Este greu să ții o căsnicie în zilele noastre". Ce spune despre relația cu soțul

Nicole Cherry: „Este greu să ții o căsnicie în zilele noastre”. Ce spune despre relația cu soțul

Selen Osmanoglu
23 sept. 2025, 10:36
Sursa Foto: Instagram/@nicolecherry
Cuprins
  1. Echilibru pe două planuri
  2. „O relație extraordinară”
  3. Ce spune despre un al doilea copil
  4. Ce își dorește pentru Anastasia

Nicole Cherry a vorbit despre relația pe care o are cu soțul său. Ea consideră că, în zilele noastre, căsniciile sunt tot mai greu de ținut în picioare, iar tot mai multe persoane se despart. Cu toate acestea, vedeta spune că întrea ea și soțul ei există o chimie „perfectă”.

Echilibru pe două planuri

Nicole Cherry încearcă să mențină un echilibru între viața profesională și cea de familie. Ea împreună cu soțul, Florin, au și un copil.

De asemenea, soțul lui Nicole i-a devenit și coleg de muncă, de trei ani. Cei doi lucrează împreună.

„Eu și soțul meu lucrăm împreună de aproximativ trei ani. Este un sprijin enorm pentru mine în tot ce înseamnă cariera mea și mă bucur că reușim să facem o echipă atât de bună. Există un echilibru special între noi și de asta au început să ne iasă atât de multe lucruri din ce în ce mai bine. Avem chimia perfectă și nu exagerez”, a spus Nicole Cherry, pentru Viva.

„O relație extraordinară”

Nicole Cherry consideră că are „o relație extraordinară” cu soțul ei, Florin.

„Părinții mei ne ajută cu Anastasia, dar avem și o bonă serioasă, pe care o apreciem. Mulțumim lui Dumnezeu că ne ocupăm și de muncă, dar și de fetița noastră, și de tot ce ține de casă. Eu și Florin avem o relație extraordinară având în vedere că suntem de șapte ani împreună. Este greu să ții o căsnicie în zilele noastre pentru că vedem cu toții câte despărțiri sunt în fiecare zi. Sperăm să fim în continuare la fel de bine, că asta e cel mai important. Să ne bucurăm de viață și de toate darurile ei, zic!”, a spus cântăreața.

Întrebată ce părere are soțul ei despre „ținutele sexy”, aceasta a răspuns: „Nu, nu am fi rezistat, pentru că meseria pe care o am în unele momente trebuie să fiu îmbrăcată mai sexy, trebuie să am apariții spectaculoase, ajung târziu sau poate trebuie să fiu în anumite locuri, în care poate el nu se regăsește neapărat. Faptul că ne-am înțeles atât eu l-am înțeles pe el, cât și el pe mine ne-a unit mai mult și de asta avem și un copil împreună”.

Ce spune despre un al doilea copil

Vedeta a mărturisit că nu se simte încă pregătită pentru un al doilea copil.

„Trebuie să fiu eu pregătită ca să mă extind. Momentan este bine cu ea. Nu exclud această variantă, dar nu este neapărat pe lista mea. Consider că la 26 de ani am făcut atât de multe și sunt un om împlinit”, a declarat Nicole Cherry, conform Cancan.

„Nu consider că trebuie să am al doilea copil ca o validare sau pur și simplu că trebuie Anastasia să aibă un frate sau o soră. Și mai ales că îmi doresc ca tot timpul meu pe care-l am să i-l ofer ei momentan. Nu îmi doresc momentan”, a adăugat.

Ce își dorește pentru Anastasia

Într-un interviu din trecut, Nicole Cherry a vorbit despre fetița ei, Anastasia.

„Eu îmi doresc pentru Anastasia ce o face pe ea fericită. Atâta timp cât ea va fi fericită cu job-ul pe care îl va avea, cu ce va alege să facă, eu o voi susține și mă voi bucura pentru ea. Niciodată nu am fost de acord cu părinții care își doreau să devină ceva arunci când vor crește, nu au reușit și au forțat copii. Nu cred că asta ajută. Până la urmă trebuie să ne alegem fiecare ce ne dorim, ce ne face fericiți, pentru că azi suntem, mâine nu mai suntem. Nu se știe niciodată ce schimbări vor fi în viața noastră și cel mai bine este să ne facem propriile alegeri”, a spus pentru Adevărul.

