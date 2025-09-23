Decizia surprinzătoare a Oanei Lis! Ce plan are pentru a-și ajuta soțul bolnav

Povestea de dragoste dintre Oana Lis și Viorel Lis a fost întotdeauna în atenția publicului. De-a lungul anilor, cei doi au demonstrat că iubirea lor a rezistat în fața prejudecăților și a criticilor, formând un cuplu unit, chiar dacă diferența de vârstă de aproximativ 35 de ani a stârnit adesea comentarii. Ea , atât în perioadele de glorie, cât și în anii dificili, când problemele de sănătate au început să-l macine. Astăzi, Viorel Lis, ajuns la vârsta de 81 de ani, se confruntă cu neputința de a se deplasa singur, iar viața de zi cu zi a Oanei s-a transformat într-o luptă permanentă pentru a-i asigura acestuia tot ce are nevoie.

De ce a ajuns Oana Lis să ia în calcul un credit bancar

Situația dificilă prin care trece familia Lis o determină pe Oana pentru a-i asigura soțului ei condiții decente de viață. Fostul primar al Capitalei, aflat într-o stare fragilă de sănătate, nu a mai ieșit din casă toată vara, iar dorința lui cea mai mare este să poată ajunge din nou afară, să își viziteze locurile natale. Oana recunoaște că singura soluție viabilă ar fi achiziționarea unui cărucior electric cu șenile și a unui ascensor special, însă costurile sunt uriașe.

„ Mă gândesc serios și vreau să fac credit să îi cumpăr căruțul cu rotile cu șenile ca să putem merge pe scări cu el, că nu am rampă la bloc. Se fac niște credite pentru probleme medicale și am înțeles că se dă și la vârsta lor așa că ne-am hotărât să facem un credit special pentru asta”, a declarat Oana Lis pentru .

Cum s-a schimbat viața de zi cu zi a Oanei Lis

Soția fostului edil recunoaște că viața i s-a transformat radical în ultimii ani. Dacă odinioară avea grijă de ea și își permitea mici răsfățuri, acum Oana Viorel. Multe dintre dorințele personale au fost amânate sau anulate, pentru ca banii să ajungă la medicamente, îngrijiri și obiecte necesare soțului său bolnav.

„Câteodată mă las pe mine, nu îmi cumpăr toate chestiile de care am nevoie ca femeie, ca să le ofer lor tot ce pot. Cu Viorel nu am niciun sprijin, mă mai ajută lumea sau mai vând din lucruri”, a mai spus Oana Lis pentru sursa menționată.

Ce legătură specială are cu bunica ei

Dincolo de responsabilitățile față de soț, Oana Lis poartă în suflet și dorul bunicii care a crescut-o. Femeia în vârstă, imobilizată și ea, trăiește alături de fratele Oanei și este îngrijită de o asistentă. Din păcate, Oana nu a mai reușit să o viziteze de cinci ani, iar acest fapt o apasă sufletește.

„Și bunica mea are aceleași probleme, i-am făcut rost de un cărucior cu rotile, l-am primit de la o emisiune, își dorea să iasă în curte. Eu fac tot ce pot să îi susțin pe amândoi. Pentru mine e foarte greu să văd oamenii ăștia puternici, și bunica mea care m-a crescut și care a muncit toată viața la câmp, Viorel, care a fost un om atât de puternic, a fost în toată lumea asta, să îi văd dintr-o dată așa, imobilizați”, a precizat Oana Lis.

Cum își pune stresul amprenta asupra ei

Greutățile vieții și lipsa sprijinului și-au pus amprenta și asupra sănătății Oanei Lis. Vedeta recunoaște că a luat în greutate pe fond de stres și că nu mai reușește să își acorde atenția de altădată. Tot efortul și energia ei sunt concentrate acum pe îngrijirea lui Viorel Lis, ceea ce o face să se simtă epuizată, dar în același timp .

„Toate problemele și-au pus amprenta pe mine, nu am mai avut grijă de mine. De obicei nu se vorbește despre aparținător, cum e și cazul lui Bruce Wilis cu soția, comentează lumea ce decizii ia. E ușor să comentezi. Atunci când susții pe cineva, mai ales pe cineva bolnav, e vorba de foarte multă responsabilitate care cade pe tine, pe umerii tăi, și atunci te lași pe tine și te ocupi de persoana respectivă, i te dedici cumva pentru că are nevoie de tine”, a mai declarat aceasta.