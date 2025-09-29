B1 Inregistrari!
Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)

Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)

Ana Beatrice
29 sept. 2025, 10:18
Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco. Cum a arătat petrecerea fastuoasă din Santa Barbara (FOTO)
Sursa Foto: Instagram/ @selenagomez
Cuprins
  1. Cum a arătat Selena Gomez la propria nuntă
  2. Cine a participat la nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco
  3. Cum s-a desfășurat evenimentul fastuos

Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco a avut loc sâmbătă seara, pe o proprietate impresionantă de 70 de acri din nordul orașului Santa Barbara. Artista în vârstă de 33 de ani s-a căsătorit cu producătorul muzical la doar nouă luni după logodnă, în fața a 170 de invitați, printre care s-au numărat numeroase celebrități internaționale.

Cum a arătat Selena Gomez la propria nuntă

Pentru cel mai important moment din viața ei, Selena Gomez a purtat o rochie albă spectaculoasă, fără spate, cu volane la decolteu și detalii drapate. Ținuta a fost accesorizată cu cercei din platină și diamante semnați Tiffany & Co. Look-ul a fost completat de coafura bob și manichiura albă, detalii care au subliniat eleganța simplă a artistei.

Sursa Foto: Instagram/ @selenagomez

De partea cealaltă, Benny Blanco a optat pentru un smoking clasic Ralph Lauren, asortat cu o cămașă albastră cu imprimeu și o batistă elegantă. Cei doi au fost surprinși plimbându-se desculți pe peluză, ținându-se de mână și schimbând gesturi tandre, într-un cadru relaxat și romantic.

Sursa Foto: Instagram/ @selenagomez

Cine a participat la nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco

Printre invitații de seamă s-au aflat Taylor Swift, Paris Hilton, Ed Sheeran, Martin Short și Steve Martin. Comediantul Eric Andre a atras atenția printr-o apariție neconvențională: costum mov, cămașă verde lime și mocasini albi.

Fotografii publicate de Daily Mail au surprins momentele speciale, dar și ținutele elegante ale invitaților, care au variat de la rochii lungi de seară până la rochii cocktail și costume cu accente colorate.

Cum s-a desfășurat evenimentul fastuos

Ceremonia a fost precedată de o cină de repetiție luxoasă, organizată vineri seara într-un conac cu zece dormitoare, situat în exclusivistul cartier Hope Ranch din Goleta. Locul ales pentru nuntă, o grădină spectaculoasă pe stâncă, a oferit o priveliște impresionantă asupra oceanului. Nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco a fost descrisă de invitați ca un eveniment plin de emoție, rafinament și tandrețe.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Selena Gomez (@selenagomez)

