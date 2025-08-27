Oana Lis, sacrificii mari pentru Viorel! La ce gest a mai recurs soția fostului primar al Capitalei

Oana și Viorel Lis, deși sunt împreună de zeci de ani, mereu relația dintre ei a reprezentat o controversă pentru public. De-a lungul timpului, cei doi s-au confruntat cu multe probleme, iar Oana a rămas alături de cel pe care l-a cunoscut când avea numai 18 ani.
Situația financiară a celor doi nu este tocmai bună, iar Oana a recurs la mai multe gesturi pentru a-i putea achiziționa lui Viorel tot ceea ce are nevoie.
Oana a postat, recent, o fotografie cu ea într-o rochiță din material lucios, iar în descrierea acesteia a menționat că articolul vestimentar este de vânzare. Rochia avea atașată o floare roșie, iar vedeta a ținut să menționeze că accesoriul se vinde separat.
„Dau această rochiță. Are un material lucios, e XL, 130 lei. Floarea e separat”, a scris Oana Lis pe pagina sa de Facebook.
În urmă cu ceva timp, soția fostului edil a mai făcut astfel de gesturi. Ulterior, a postat un mesaj pe rețelele de socializare, prin care a explicat că îi va fi alături indiferent de situația, pentru că el este familia ei.
„I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă, în patul lui, până în ultima clipă. (…) Voi lupta în continuare pentru că el este familia mea”, a scris Oana Lis pe rețelele sociale.