B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Oana Lis, sacrificii mari pentru Viorel! La ce gest a mai recurs soția fostului primar al Capitalei

Oana Lis, sacrificii mari pentru Viorel! La ce gest a mai recurs soția fostului primar al Capitalei

Elena Boruz
27 aug. 2025, 13:33
Oana Lis, sacrificii mari pentru Viorel! La ce gest a mai recurs soția fostului primar al Capitalei
Sursa Foto: Facebook/ Oana Lis

Oana și Viorel Lis, deși sunt împreună de zeci de ani, mereu relația dintre ei a reprezentat o controversă pentru public. De-a lungul timpului, cei doi s-au confruntat cu multe probleme, iar Oana a rămas alături de cel pe care l-a cunoscut când avea numai 18 ani.

Situația financiară a celor doi nu este tocmai bună, iar Oana a recurs la mai multe gesturi pentru a-i putea achiziționa lui Viorel tot ceea ce are nevoie.

Cuprins:

  • Ce gest a făcut Oana Lis recent
  • Oana Lis: „El este familia mea”

Ce gest a făcut Oana Lis recent

Oana a postat, recent, o fotografie cu ea într-o rochiță din material lucios, iar în descrierea acesteia a menționat că articolul vestimentar este de vânzare. Rochia avea atașată o floare roșie, iar vedeta a ținut să menționeze că accesoriul se vinde separat.

„Dau această rochiță. Are un material lucios, e XL, 130 lei. Floarea e separat”, a scris Oana Lis pe pagina sa de Facebook.

Oana Lis: „El este familia mea”

În urmă cu ceva timp, soția fostului edil a mai făcut astfel de gesturi. Ulterior, a postat un mesaj pe rețelele de socializare, prin care a explicat că îi va fi alături indiferent de situația, pentru că el este familia ei.

„I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă, în patul lui, până în ultima clipă. (…) Voi lupta în continuare pentru că el este familia mea”, a scris Oana Lis pe rețelele sociale.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cât a dat Dan Negru pe o budincă, în Istanbul: „Cam scump”
Monden
Cât a dat Dan Negru pe o budincă, în Istanbul: „Cam scump”
Soţia lui Nosfe, la trei ani de la moartea acestuia: „Eu când dau dragostea, o dau x 10”
Monden
Soţia lui Nosfe, la trei ani de la moartea acestuia: „Eu când dau dragostea, o dau x 10”
Dana Roba, enervată la culme! Ce a scos-o „din pepeni” pe make-up artistă
Monden
Dana Roba, enervată la culme! Ce a scos-o „din pepeni” pe make-up artistă
Betty Salam nu se mai ascunde. Fiica manelistului a oficializat relația cu Roberto Tudor
Monden
Betty Salam nu se mai ascunde. Fiica manelistului a oficializat relația cu Roberto Tudor
Iustina Loghin, atac dur la adresa Ellei de la „Insula Iubirii”. Ce a declarat fosta concurentă
Monden
Iustina Loghin, atac dur la adresa Ellei de la „Insula Iubirii”. Ce a declarat fosta concurentă
Pro TV a decis: Cine va fi noul jurat de la „Românii au talent”, după plecarea lui Dragoș Bucur (FOTO)
Monden
Pro TV a decis: Cine va fi noul jurat de la „Românii au talent”, după plecarea lui Dragoș Bucur (FOTO)
Noi date despre starea de sănătate a lui Bruce Willis, diagnosticat cu demență. Soția actorului: „Creierul lui cedează. E greu” (VIDEO)
Monden
Noi date despre starea de sănătate a lui Bruce Willis, diagnosticat cu demență. Soția actorului: „Creierul lui cedează. E greu” (VIDEO)
Reghecampf trece la contraatac. Cum ar fi salvat-o tehnicianul pe Anamaria Prodan de arest
Monden
Reghecampf trece la contraatac. Cum ar fi salvat-o tehnicianul pe Anamaria Prodan de arest
A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial
Eveniment
A început povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce. Cei doi s-au logodit oficial
Ce alimente evită Lidia Buble pentru a-și menține silueta. „Nu prea am timp să mănânc”
Monden
Ce alimente evită Lidia Buble pentru a-și menține silueta. „Nu prea am timp să mănânc”
Ultima oră
14:00 - Premierul canadian susține că Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski
13:56 - Ilie Bolojan, de Ziua Independenței Republicii Moldova: „România va rămâne susținător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova și al românilor de peste Prut”
13:48 - Statele unde tarifele la energie sunt la jumătate față de România. Mecanismele adaptate pe care vrea să le implementeze ministrul Energiei (VIDEO)
13:45 - Poluare masivă în Capitală, după incendiul de la Dragonul Roșu: „O depășire de patru ori mai mare a limitei legal admise”. Ce măsuri ia Garda de Mediu (VIDEO)
13:30 - Newsweek: Pensie majorată cu peste 1200 de lei după trecerea la „limită de vârstă”. Cât au contat anii în plus
13:25 - Cât a dat Dan Negru pe o budincă, în Istanbul: „Cam scump”
13:08 - Scumpirile la electricitate, o problemă de securitate națională. Bogdan Ivan cere un efort conjugat pentru găsirea unor soluții (VIDEO)
13:04 - OFICIAL! Mircea Rednic, OUT de la Standard Liege. De cine a fost înlocuit antrenorul român
12:57 - Zetea (PSD), critici pentru magistrații-protestatari: Alți bugetari își pierd din salarii, poate chiar slujbele, iar ei nu vor să renunțe la niciun privilegiu. Și așa au cele mai mari salarii de la stat (VIDEO)
12:46 - Cuplu, amendat cu 110 euro într-un tren. Pisica lor mieuna prea tare