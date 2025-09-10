B1 Inregistrari!
Oana Roman a răbufnit, după ce nu a mai ajuns la manichiură! Ce a pățit vedeta

Oana Roman a răbufnit, după ce nu a mai ajuns la manichiură! Ce a pățit vedeta

Elena Boruz
10 sept. 2025, 15:28
Oana Roman a răbufnit, după ce nu a mai ajuns la manichiură! Ce a pățit vedeta
Sursa foto: Instagram

Oana Roman, una dintre cele mai active prezențe din mediul online, a luat foc, după ce nu a mai reușit să ajungă la manichiură. Motivul? Lipsa locurilor de parcare!

Deși se încadrase în  timp, fiica lui Petre Roman a încercat timp de 25 de minute să găsească un loc de parcare, dar a fost în zadar. Reacția ei a fost una de-a dreptul incendiară.

Cuprins:

  • Oana Roman: „Orașul a devenit impracticabil, pentru că sunt mulți nesimțiți și javre”
  • Ce a mai declarat Oana Roman

Oana Roman: „Orașul a devenit impracticabil, pentru că sunt mulți nesimțiți și javre”

Motivul real care a scos-o pe Oana din sărite a fost faptul că mulți oameni parchează pe locuri nepermise. Teoretic, femeia ar fi putut parca în curtea salonului în care trebuia să își facă manichiura, însă accesul era blocat de două mașini.

„Evident că orașul a devenit impracticabil, pentru că sunt și foarte mulți nesimțiți primitivi și javre. Parchează unde le trece prin cap, nu respectă nicio regulă, nu le face nimeni nimic”, a spus Oana Roman, conform spynews.

Ce a mai declarat Oana Roman

Oana Roman a rămas și fără loc de parcare, dar și fără unghii și pentru că întârziat la manichiură, a plecat acasă fără unghiile făcute. Vedeta a obosit din cauza aglomerației din București și se vede nevoită să caute un salon de manichiură oriunde altundeva în afara orașului.

„După ce am căutat loc de parcare 25 de minute am plecat înapoi acasă. Adică m-am dus vacă și m-am întors bou”, a adăugat Oana Roman.

