Acasa » Monden » Paula Seling a dezvăluit la ce alimente a renunțat pentru a ajunge la forma dorită

Selen Osmanoglu
01 oct. 2025, 14:54
Paula Seling a dezvăluit la ce alimente a renunțat pentru a ajunge la forma dorită
Sursa Foto: Facebook/ Paula Seling
Cuprins
  1. Cum a slăbit
  2. Operație la umăr

Paula Seling mărturisește că a ajuns la forma fizică pe care și-o dorea de mai mult timp, însă a fost nevoită să renunțe la multe alimente. Ea a vorbit despre schimbările pe care le-a făcut în alimentație.

Cum a slăbit

Solista a reușit să slăbească peste 10 kilograme, însă a fost nevoită să facă schimbări în alimentație. În urmă cu 15 ani, ea a renunțat la carne.

„Nu știu dacă am un secret, pur și simplu mă bucur de fiecare clipă! Pe mine muzica mă ține în formă”, a spus aceasta, pentru Click.

„Încă din liceu am fost mereu atentă la ce mănânc și am făcut destul de mult sport pentru că am înțeles că e necesar. Între timp, a început să-mi placă și mă simt nefiresc dacă nu practic sporturi. Mă plimb mult, merg și la sală. Acum aștept să mă refac după operația la umăr ca să reiau mersul la sală și înotul cu fiica mea”, a adăugat.

„Am renunțat la zahăr definitv. Am renunțat la carne și orice produse de origine animală de 15 ani. Am renunțat la dulciuri, rareori consum dulciuri vegane, bazate pe semințe, pe fructe”, a mai menționat.

Operație la umăr

Recent, Paula Seling a mărturisit că a avut o perioadă grea din punct de vedere medical. Aceasta a fost nevoită să se opereze.

„Acum este o perioadă un pic mai complicată pentru că am avut o mică problemă medicală cu o mână. Am suferit o operație de implant de titan pentru că mi-am fracturat clavicula. A fost o situație de care sincer nu mai vreau să vorbesc”, a mărturisit ea.

Cu toate acestea, ea a continuat să cânte: „A fost greu că am avut și multe concerte în perioada asta, iar pentru o tehnică vocală bună ai nevoie să-ți implici cam toată musculatura. Dar, mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc tehnicii pe care an moștenit-o de la maestra mea Gabriela Duțescu, Dumnezeu s-o odihnească. Mai nou, lucrez cu Ioana Mândoiu, o altă terapeută vocală”.

„Exact cum îți întreții corpul la sală, așa trebuie și cu vocea. În fiecare zi, fac minim o oră de studiu vocal pentru a-mi menține vocea în parametrii. Nu am avut niciodată noduli pe corzile vocale, ei apar ca urmare a unei tehnici vocale deficitare”, a adăugat.

