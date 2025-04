„Pentru mine, Paștele este despre oameni”. Cum a sărbătorit Andreea Raicu Paștele, alături de Măriuca

De , a ales să petreacă alături de cele mai importante persoane din viața ei, printre care și , tânăra pe care o consideră fiica sa de suflet, scrie .

„Despre oameni”

Andreea Raicu a petrecut sărbătorile alături de familie, prieteni apropiați și de Măriuca, fata pe care a „adoptat-o cu sufletul” pe când avea doar 6 ani. Acum, Măriuca are 26 de ani, însă legătura dintre cele două a rămas la fel de strânsă.

„Pentru mine, Paștele este despre oameni. Despre acasă. Despre timp petrecut cu cei dragi, cu bucurie, cu iubire, cu mâncare făcută cu suflet și momente care nu se pot cumpăra. E o perioadă care ne aduce aminte cât de importante sunt lucrurile simple: liniștea, iubirea, recunoștința, generozitatea. Nu trebuie să fie perfect. Doar real, cald și cu dragoste”, a scris Raicu.

„Au fost momente atât de frumoase: am râs mult, am mâncat bine și fără reguli, am mers la biserică, ne-am văzut cu Părintele Gabriel Cazacu, care a fondat centrul în care a copilărit Măriuca. Să aveți un Paște liniștit și plin de iubire, oriunde v-ați afla”, a adăugat aceasta.