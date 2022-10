Pilotul Daniel Onoriu a ajuns la secția de Poliție. Ce i-a făcut fostei sale soții: „Mi-a recunoscut că m-a înșelat în timp ce eu eram în comă”

Daniel Onoriu este într-un conflict continuu cu fosta sa soție. joi, 27 octombrie, de ofițerii de poliție după ce Isabela l-a reclamat pentru că a încălcat ordinul de protecție, ce nu-i permite să se apropie la mai puțin de 300 de metri de ea.

Daniel Onoriu a căutat-o pe fosta soție ca să se împace cu ea

Isabela l-a acuzat pe fostul soț că acesta o caută și o amenință, motiv pentru care a hotărât să apeleze la oamenii legii pentru instituirea ordinului de protecție.

Cu toate acestea neagă acuzațiile: „Am fost sunat să vin să dau declarație, și am dat o declarație scurtă. Sunt chemat degeaba aici pentru că nu am făcut nimic”.

Pilotul a recunoscut că, deși era cât pe ce să se însoare cu o canadiancă, a sunat-o recent pe Isabela pentru că dorește să se împace cu ea.

„Soția mea, din păcate, pe care am iubit-o șase ani și am plimbat-o în toată lumea și am răsfățat-o cu cadouri scumpe mă dă în judecată și mă cheamă doar pe la secții. Eu sunt un om bolnav, , și în loc să mă antrenez sau să merg la vreo clinică, stau în fața secției ca să dau declarații.

Nu are nicio dovadă. Eu nu am voie să mă apropii de ea 300 de metri, dar mesaje și telefoane am voie să îi dau. Și i-am dat telefoane în care o rugam să ne împăcăm”, a mărturisit Daniel Onoriu pentru Antena Stars, potrivit click.ro.

De asemenea, acesta a mai dezvăluit că Isabela i-a recunoscut că l-a înșelat .

„Ieri mi-a recunoscut că are iubit și că m-a înșelat chiar în timp ce eu eram în comă. O am înregistrată”, a mai declarat pilotul pentru sursa citată.