Plăcinta cu dovleac, reinterpretată de Florin Dumitrescu. Un desert perfect pentru serile de toamnă

29 oct. 2025, 18:49
Sursa foto: Facebook - Chef Florin Dumitrescu
Chef-ul Florin Dumitrescu aduce o reinterpretare savuroasă a plăcintei cu dovleac, combinând tradiția românească cu o notă rafinată și actuală. Desertul său este perfect pentru serile reci de toamnă sau mesele tematice de Halloween. Cu ingrediente simple, dar atent alese, preparatul promite un echilibru ideal între gust, textură și aromă.

Ce face specială plăcinta reinterpretată de Florin Dumitrescu

Într-un videoclip publicat pe YouTube, Florin Dumitrescu explică secretul rețetei sale. „Secretul unei plăcinte reușite stă în calitatea ingredientelor și în coacerea lentă a dovleacului”, explică chef-ul, potrivit Libertatea.

Dovleacul este copt până devine moale și ușor caramelizat, apoi se amestecă cu zahărul brun, scorțișoară, nucșoară și un strop de vanilie. Rezultatul este o plăcintă aurie, parfumată, care umple casa cu un miros de toamnă și amintește de serile petrecute în familie.

Inspirată din bogăția sezonului, această rețetă aduce în prim-plan gustul autentic al dovleacului copt și aroma caldă a condimentelor.

Ce ingrediente recomandă chef-ul pentru desert

Lista de ingrediente propusă de Florin Dumitrescu este simplă, dar echilibrată. Pentru plăcinta cu dovleac, el recomandă:

  • 1 kg dovleac plăcintar
  • 100 g zahăr brun (sau după gust)
  • 50 g unt
  • 1 linguriță scorțișoară măcinată
  • jumătate de linguriță nucșoară (opțional)
  • 1 plic zahăr vanilat
  • 500 g foi de plăcintă (de tip filo)
  • 50 ml ulei (pentru uns foile)
  • 2 ouă
  • 2 linguri smântână (opțional)
  • zahăr pudră pentru decor

Chef-ul precizează că foile pot fi înlocuite cu un aluat fraged de casă, pentru o textură mai densă. Umplutura trebuie să rămână cremoasă, dar nu apoasă, motiv pentru care dovleacul copt trebuie scurs bine înainte de amestecare.

Cum se prepară pas cu pas plăcinta cu dovleac

După coacerea dovleacului, Florin Dumitrescu topește untul într-o tigaie. Apoi adaugă pulpa moale de dovleac împreună cu zahărul brun, scorțișoara și vanilia. Compoziția se lasă câteva minute pe foc mic, până când capătă o culoare intensă și un parfum bogat.

Într-o tavă unsă ușor cu ulei, se așază foi de plăcintă și straturi subțiri de umplutură. Fiecare foaie se unge cu puțin ulei sau unt topit, iar ultimul strat trebuie să fie de foi. Deasupra se adaugă ou bătut amestecat cu smântână, pentru un aspect lucios și o crustă crocantă.

Plăcinta se coace la 180°C, timp de aproximativ 40 de minute, până devine rumenă și fragedă. După răcire, se pudrează cu zahăr și se servește simplă sau cu o lingură de frișcă naturală.

De ce este plăcinta lui Florin Dumitrescu desertul perfect al toamnei

Rețeta chef-ului surprinde prin echilibrul dintre gustul autentic și prezentarea modernă. Plăcinta este parfumată, aurie și plină de arome specifice sezonului rece. Este un desert care se potrivește de minune unei cine de familie, dar și unei petreceri de Halloween.

Desertul reușește să păstreze farmecul tradițional al plăcintei românești, adăugându-i în același timp o notă elegantă, demnă de o bucătărie modernă.

