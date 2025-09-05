B1 Inregistrari!
Telenovelă în Mureș: Un preot care ar avea amantă a fost bătut de soțul acesteia. Cum s-a terminat scandalul

Telenovelă în Mureș: Un preot care ar avea amantă a fost bătut de soțul acesteia. Cum s-a terminat scandalul

Traian Avarvarei
05 sept. 2025, 16:17
Telenovelă în Mureș: Un preot care ar avea amantă a fost bătut de soțul acesteia. Cum s-a terminat scandalul
Sursa Foto: Hepta/Abaca Press / Raphael Lafargue

Un preot dintr-un sat din Mureș a fost bătut de un bărbat din localitate, pentru că ar fi avut o relație amoroasă cu soția acestuia. Bărbatul a ținut musai să-i ceară socoteală părintelui și să se răzbune. Dar nici preotul nu s-a lăsat mai prejos în încăierare, așa că adversarul său s-a ales cu nasul spart.

Cuprins

  • Cum au ajuns să se încaiere preotul cu enoriașul și cum s-a terminat scandalul
  • Ce mesaj a transmis Arhiepiscopia în cazul preotului care ar avea amantă

Cum au ajuns să se încaiere preotul cu enoriașul și cum s-a terminat scandalul

Totul a pornit după ce bărbatul de 45 de ani, aflat în proces de divorț, ar fi descoperit mesaje compromițătoare pe rețelele sociale între soția lui și preotul din sat, în vârstă de 31 de ani.

Orbit de gelozie, el s-a dus să-i ceară socoteală preotului când acesta se întorcea de la o înmormântare. Enoriașul l-a bătut pe părinte pe stradă, sub privirile uluite ale altor săteni, dar și preotul a reacționat și i-a spart nasul acestuia.

„Chiar dacă ar fi fost de vină, să stai să dea?”, a spus cineva din sat.

Preotul a ajuns la spital.

Cei doi s-au reclamat reciproc la poliție, iar preotul a obținut un ordin de protecție valabil două luni, informează Observator News.

Ce mesaj a transmis Arhiepiscopia în cazul preotului care ar avea amantă

Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia a deschis o anchetă, iar preotul, care slujește de șapte ani în satul respectiv, riscă să-și piardă postul dacă va fi găsit vinovat.

„În funcţie de rezultatul aceste anchete, conform regulamentului sunt prevăzute diferite sancţiuni care se aplică preoţilor pentru abaterile de natură morală, disciplinară, administrativă sau pastorală”, a mai explicat Oliviu Botoi, purtător de cuvânt Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

