Simpatica Ramona Olaru a povestit prin ce relații chinuitoare a trecut până să învețe că persoanele toxice nu pot fi ajutate, iar ea poate avea și singură grijă de propria persoană. Ramona nu are partener de mai bine de patru ani și spune că e OK să ai un iubit , care să fie matur, să aibă inițiativă și să protejeze femeia. Dar dacă bărbatul nu e așa, decât cu „o prințesă” alături, mai bine singură!

Cum a depășit Ramona Olaru anumite traume

„Mai aveam niște traume nerezolvate… După toate eșecurile astea, dacă putem să le numim așa, m-am îndreptat și spre chestia asta cu energii, cu traume, să le înțeleg, să văd ce se întâmplă cu ele, am căutat în multe domenii de dezvoltare, de psihologie, de orice, să văd ce am de rezolvat. Multe lucruri le-am băgat dedesubt și eu n-am știut de ele…. Din copilărie sau, cum ar spune unii, și din alte vieți probabil sau transgeneraționale.

Consider că din cauza asta a trebuit să-mi consum anumite traume, să le înțeleg cu oamenii respectivi. Până nu-ți înveți lecția, exact o să tot întâlnești, paternul respectiv, să te înveți minte și să nu mai faci așa, să nu mai accepți anumite lucruri.

Și ai rămâne surprinsă, dar la mine a funcționat! A funcționat atât de bine încât sunt singură de 4 ani aproape (râde), dar sunt foarte bine!

Limita asta de fericire, împlinire și liniște n-am avut-o niciodată în viața mea”, a spus Ramona Olaru, într-un interviu pentru

Ce a spus Ramona Olaru despre bărbații „prințese”

Vedeta a mai susținut că dacă îți poți găsi un partener bun, potrivit pentru tine, e foarte bine, dar altfel, decât să fii cu cineva nepotrivit doar de ochii lumii, mai bine nu: „Mai ales în ziua de azi când, repet…. Eu nu pot… Nu putem să fim două prințese într-o casă, adică eu vreau să fiu femeia și în ultimii ani doar așa ceva întâlnești. Specimene. Și n-aș putea să accept asta doar ca să mulțumesc pe altcineva și să știe cineva și toată lumea că eu am un om acolo, dar eu sunt moartă pe interior”.

Olaru a spus apoi oftând că în relațiile ei „totul” o făcea să simtă că ea e bărbatul de fapt: „Fiecare decizie, fiecare activitate, câștigam mai mult, făceam mai multe activități, tot! (…) Orice plan despre orice să-l faci tu, ca femeie, e groaznic! Nu poți tu, ca femeie, să organizezi date-urile sau să faci o activitate cu omul, scuză-mă pe mine! Când venea din partea partenerului, venea ceva sub nivelul mării”.

Ce a învățat Ramona Olaru din relațiile toxice pe care le-a avut

„Unele persoane care sunt și de nelalocul lor emoțional te trag în noroiul lor fără să-ți dai seama, tu încercând să explici și să-i spui că nu e OK și nu așa funcționează lucrurile. Te consumi extraordinar de mult că acea persoană, fiind în această situație de toxicitate și acest comportament de narcisism, te face să te simți foarte rău și eu îmi pierdusem toată strălucirea pe care o adunasem vreodată în viața mea. Atât de jos eram, că n-aveam chef să mai fac nimic și să vorbesc cu nimeni și să mă mai duc în treaba mea, la munca mea”.

Ramona Olaru a afirmat apoi că mult timp se chinuia cu să le aducă pe linia de plutire, „că așa suntem noi proaste o perioadă”, dar adevărul e că persoanele în cauză nu pot fi schimbate.