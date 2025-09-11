B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » De ce e Ramona Olaru singură de 4 ani și ce spune despre bărbații „prințese”: „Unele persoane care sunt extraordinar de toxice te trag în noroiul lor fără să-ți dai seama” (VIDEO)

De ce e Ramona Olaru singură de 4 ani și ce spune despre bărbații „prințese”: „Unele persoane care sunt extraordinar de toxice te trag în noroiul lor fără să-ți dai seama” (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
11 sept. 2025, 09:54
De ce e Ramona Olaru singură de 4 ani și ce spune despre bărbații „prințese”: „Unele persoane care sunt extraordinar de toxice te trag în noroiul lor fără să-ți dai seama” (VIDEO)
Ramona Olaru. Sursa foto: Captură Video - Unica / YouTube
Cuprins
  1. Cum a depășit Ramona Olaru anumite traume
  2. Ce a spus Ramona Olaru despre bărbații „prințese”
  3. Ce a învățat Ramona Olaru din relațiile toxice pe care le-a avut

Simpatica Ramona Olaru a povestit prin ce relații chinuitoare a trecut până să învețe că persoanele toxice nu pot fi ajutate, iar ea poate avea și singură grijă de propria persoană. Ramona nu are partener de mai bine de patru ani și spune că e OK să ai un iubit bărbat adevărat, care să fie matur, să aibă inițiativă și să protejeze femeia. Dar dacă bărbatul nu e așa, decât cu „o prințesă” alături, mai bine singură!

Cum a depășit Ramona Olaru anumite traume

„Mai aveam niște traume nerezolvate… După toate eșecurile astea, dacă putem să le numim așa, m-am îndreptat și spre chestia asta cu energii, cu traume, să le înțeleg, să văd ce se întâmplă cu ele, am căutat în multe domenii de dezvoltare, de psihologie, de orice, să văd ce am de rezolvat. Multe lucruri le-am băgat dedesubt și eu n-am știut de ele…. Din copilărie sau, cum ar spune unii, și din alte vieți probabil sau transgeneraționale.

Consider că din cauza asta a trebuit să-mi consum anumite traume, să le înțeleg cu oamenii respectivi. Până nu-ți înveți lecția, exact o să tot întâlnești, paternul respectiv, să te înveți minte și să nu mai faci așa, să nu mai accepți anumite lucruri.

Și ai rămâne surprinsă, dar la mine a funcționat! A funcționat atât de bine încât sunt singură de 4 ani aproape (râde), dar sunt foarte bine!

Limita asta de fericire, împlinire și liniște n-am avut-o niciodată în viața mea”, a spus Ramona Olaru, într-un interviu pentru Unica.

Ce a spus Ramona Olaru despre bărbații „prințese”

Vedeta a mai susținut că dacă îți poți găsi un partener bun, potrivit pentru tine, e foarte bine, dar altfel, decât să fii cu cineva nepotrivit doar de ochii lumii, mai bine nu: „Mai ales în ziua de azi când, repet…. Eu nu pot… Nu putem să fim două prințese într-o casă, adică eu vreau să fiu femeia și în ultimii ani doar așa ceva întâlnești. Specimene. Și n-aș putea să accept asta doar ca să mulțumesc pe altcineva și să știe cineva și toată lumea că eu am un om acolo, dar eu sunt moartă pe interior”.

Olaru a spus apoi oftând că în relațiile ei „totul” o făcea să simtă că ea e bărbatul de fapt: „Fiecare decizie, fiecare activitate, câștigam mai mult, făceam mai multe activități, tot! (…) Orice plan despre orice să-l faci tu, ca femeie, e groaznic! Nu poți tu, ca femeie, să organizezi date-urile sau să faci o activitate cu omul, scuză-mă pe mine! Când venea din partea partenerului, venea ceva sub nivelul mării”.

Ce a învățat Ramona Olaru din relațiile toxice pe care le-a avut

„Unele persoane care sunt extraordinar de toxice și de nelalocul lor emoțional te trag în noroiul lor fără să-ți dai seama, tu încercând să explici și să-i spui că nu e OK și nu așa funcționează lucrurile. Te consumi extraordinar de mult că acea persoană, fiind în această situație de toxicitate și acest comportament de narcisism, te face să te simți foarte rău și eu îmi pierdusem toată strălucirea pe care o adunasem vreodată în viața mea. Atât de jos eram, că n-aveam chef să mai fac nimic și să vorbesc cu nimeni și să mă mai duc în treaba mea, la munca mea”.

Ramona Olaru a afirmat apoi că mult timp se chinuia cu persoanele respective să le aducă pe linia de plutire, „că așa suntem noi proaste o perioadă”, dar adevărul e că persoanele în cauză nu pot fi schimbate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cum să porți blugi impecabili ani la rând? Adina Buzatu dezvăluie metoda surprinzătoare prin care rămân ca noi: „Îi poți pune în congelator” (VIDEO)
Monden
Cum să porți blugi impecabili ani la rând? Adina Buzatu dezvăluie metoda surprinzătoare prin care rămân ca noi: „Îi poți pune în congelator” (VIDEO)
Primul pas spre reconciliere în familia regală. Prințul Harry a fost invitat la ceai de regele Charles
Monden
Primul pas spre reconciliere în familia regală. Prințul Harry a fost invitat la ceai de regele Charles
Mihai Trăistariu, copilărie traumatizantă: „Am văzut bătăi din alea de târât prin casă, legată de calorifer”. Cum s-a împlinit blestemul mamei sale: „I-au ieșit ochii din orbite”
Monden
Mihai Trăistariu, copilărie traumatizantă: „Am văzut bătăi din alea de târât prin casă, legată de calorifer”. Cum s-a împlinit blestemul mamei sale: „I-au ieșit ochii din orbite”
Meghan Markle rupe tăcerea, după plecarea Prințului Harry în Marea Britanie! Ce mesaj a transmis (FOTO)
Monden
Meghan Markle rupe tăcerea, după plecarea Prințului Harry în Marea Britanie! Ce mesaj a transmis (FOTO)
Brad Pitt, gafă ciudată în văzul tuturor. Ce a putut să facă celebrul actor
Monden
Brad Pitt, gafă ciudată în văzul tuturor. Ce a putut să facă celebrul actor
Horia Brenciu și-a însoțit fiul în prima zi de școală. Ce a simțit artistul să facă odată ajuns în sala de clasă
Monden
Horia Brenciu și-a însoțit fiul în prima zi de școală. Ce a simțit artistul să facă odată ajuns în sala de clasă
Cele mai bune filme din istorie văzute de Stephen King. Ce gusturi are maestrul literaturii horror
Monden
Cele mai bune filme din istorie văzute de Stephen King. Ce gusturi are maestrul literaturii horror
Oana Roman a răbufnit, după ce nu a mai ajuns la manichiură! Ce a pățit vedeta
Monden
Oana Roman a răbufnit, după ce nu a mai ajuns la manichiură! Ce a pățit vedeta
Filmul „Jaful Secolului” e propunerea României pentru Premiile Oscar, categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” (VIDEO)
Monden
Filmul „Jaful Secolului” e propunerea României pentru Premiile Oscar, categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” (VIDEO)
Rita Mureșan, la o lună după ce i s-a făcut rău în direct: „Nu îmi explic”. Ce a spus vedeta
Monden
Rita Mureșan, la o lună după ce i s-a făcut rău în direct: „Nu îmi explic”. Ce a spus vedeta
Ultima oră
11:05 - Cum să porți blugi impecabili ani la rând? Adina Buzatu dezvăluie metoda surprinzătoare prin care rămân ca noi: „Îi poți pune în congelator” (VIDEO)
10:49 - Poliția Locală va funcționa după noi reguli. Toate interacțiunile cu cetățenii vor fi filmate
10:42 - Donald Trump lansează acuzații grave după asasinatul lui Charlie Kirk: Retorica „stângii radicale” este direct responsabilă pentru terorismul din SUA
10:31 - INS: Inflația a urcat la aproape 10% în august. Produsele și serviciile care au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri
10:01 - TikTok a aruncat Nepalul în haos. Revoluția generației Z provocată de fenomenul „nepo kids”. Viața opulentă a politicienilor dezvăluită pe platformele online
09:39 - Peste 1.000 de victime ale atacului terorist din 11 septembrie 2001 sunt încă neidentificate. Oamenii de știință solicită ajutorul rudelor persoanelor decedate  
09:15 - Primul pas spre reconciliere în familia regală. Prințul Harry a fost invitat la ceai de regele Charles
08:58 - Mihai Trăistariu, copilărie traumatizantă: „Am văzut bătăi din alea de târât prin casă, legată de calorifer”. Cum s-a împlinit blestemul mamei sale: „I-au ieșit ochii din orbite”
08:35 - Franța propune restrângerea accesului la rețelele sociale pentru minori. Modelul australian se extinde
08:32 - Larry Ellison l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Cât timp a deținut acest titlu