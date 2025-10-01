Ramona Olaru e deja de 12 ani în televiziune și e mândră de cum a evoluat spiritual, metal și financiar în toată această perioadă. Pe de altă parte, ea încă nu e mamă, deși spune că își dorește foarte mult acest lucru. Ramona Olaru crede că e norocoasă, totuși, că nu are încă un copil și a explicat de ce.

Ce a spus Ramona Olaru despre evoluția ei din ultimii ani

„Pot să spun că de vreo doi ani aproximativ știu într-adevăr ce sunt, ce vreau și ce îmi trebuie în viață”, a susținut Ramona Olaru, care împlinește 12 ani de când e în televiziune.

Întrebată cum era la începutul carierei și cum e acum, aceasta a răspuns: „Uuuu, e o diferență mare, dar am păstrat oarecum esența, adică n-am să renunț niciodată și asta înseamnă modestia și fata din popor. Rămân lucrurile astea fără nicio problemă, chiar dacă multă lume îmi zice ”te-ai ajuns, ești vedetă”. Nu sunt vedetă, sunt doar o persoană publică și prin natura meseriei sunt mai văzută. Dar mi s-a schimbat viața foarte mult pe alte planuri, am evoluat extraordinar de mult emoțional, mental, financiar”.

Ramona a mai afirmat că pentru părinții ei, „fiind niște oameni simpli, de la țară”, e „o mândrie” faptul că ea a ajuns să lucreze în televiziune.

De ce Ramona Olaru se consideră norocoasă

Ea a mai susținut că nu primește sfaturi de la „familion”, dar din când în când mai e întrebată: „Și, ți-ai găsit și tu un iubit?”.

„Eu zic: ”nu, că dacă n-am găsit și cum vreau eu și nu se nimerește ăla care…”. Eu nu stau să-mi pierd vremea. Și ei îmi zic: ”foarte bine, că măritată poți să stai toată viața, lasă!”, a mai povestit vedeta TV, în cadrul emisiunii

Ramona Olaru crede că mama ei nu pune presiune pe ea să facă un copil și pentru că are deja nepoți. Fratele și sora ei „au făcut deja treburile astea”.

„Sunt ‘oaia neagră’ a familiei, dar într-un sens bun aș putea spune, în sensul că am alt mod de viață, eu plec în vacanțe, mă duc și mă distrez. Nu am chestia asta cu ”eu sunt cu familia și gata!”.

Eu mi-am dorit mereu un copil, am declarat de foarte multe ori, și încă îmi doresc copii, dar mi-am dat seama în ultimul timp că nu ar trebui să mai forțez treaba asta sub nicio formă și că dacă vine, vine fix când trebuie, în mediul care trebuie.

Că probabil am forțat-o cu gândul de fiecare dată, cu persoane cu care chiar nu trebuia să ajung acolo. Și mereu toată lumea zice ”vai, cât ghinion să ai în dragoste?”. Ba nu! Tot ce am eu se numește noroc, pentru că de ce nu era OK și ceea ce n-ar fi trebuit să rămână și să mai și fie tatăl copilului”, a mai explicat Ramona Olaru.