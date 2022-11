Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, despărțiți de o echip de meseriași neserioși

Viața multor asistente TV țin paginile de monden din România. Este și cazul , care, în ultimul timp a fost subiectul unor speculații referitoare la o posibilă despărțire între ea și sportivul .

Aceasta a confirmat pentru motivul pentru care s-a mutat din casa logodnicului ei, precizând că nu s-au separat definitiv.

De ce s-a mutat dezamăgită din casa lui Cazacu

Motivul destăinuit de Ramona Olaru presei mondene este că nu a vrut să se mute oricum în casa iubitului ei, Cătălin Cazacu, cel care urmează să îi devină cât de curând și soț.

Diva vrea să se asigure că apartamentul sportivului este făcut după preferințele ei și astfel, potrivit sursei amintite, s-a apucat să renoveze casa și să o facă după propriul gust, însă planurile i-au fost date peste cap.

Niște muncitori neprofesioniști le-au stricat planurile

Asistenta TV a povestit pentru EGO.ro că s-a văzut nevoită să se mute din casa lui Cazacu pentru că nu mai suporta haosul lucrărilor de renovare.

„Nu s-a terminat pentru că se lucrează. Așa este când te scarpini cu mâna altuia. Te bazezi pe niște muncitori și atunci ei lucrează în ritmul lor, nu când ai vrea tu. Noi am zis că terminăm într-o lună, dar nu este așa”, a relatat aceasta, nemulțumită de neprofesionalismul muncitorilor plătiți.

„Nu am pus mâna. De fapt, am vrut să mă mut pentru o perioadă, ca să mă duc direct în casa aranjată. Până la urmă merit asta, nu am muncit degeaba toată viața. Doar nu mă mărit ca să muncesc în continuare. Mă mut. Am luat și pisicile, poate să doarmă liniștit Cătălin. E „terminat” acum fără noi”, a declarat blondina pentru publicația amintită.