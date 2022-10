Răzvan Fodor, declarații neașteptate despre Irina Fodor: „De trei zile mă cicălește”

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul autohton. Vedetele savurează fiecare clipă petrecută împreună și au o relație armonioasă. Fanii acestora sunt deja obișnuiți cu tot felul de glume și mesaje ironice postate de cei doi pe rețelele de socializare.

Răzvan Fodor, criticat de Irina

Răzvan Fodor a postat recent un mesaj pe rețelele de socializare, în care a povestit că , avea o anumită dorință cu privire la perioada aceasta din an. Mai exact, prezentatoarea TV planifica să decoreze interiorul și exteriorul casei cu dovleci și flori de toamnă. Însă, vedeta uitat de rugămintea aceasta venită din partea iubitei sale și a povestit cum a reacționat când a văzut că nu a cumpărat ce i-a cerut.

Vezi această postare pe Instagram

„De trei zile mă cicălește că vrea dovleci și flori de toamnă. Să umple scara, balconul, grădina…ce să mai? Să fie belșug de toamnă.🙄 Am tot uitat și azi dimineață am primit ultimatum. M-am jurat că azi îi cumpăr. Ce credeți? Deși am trecut pe lângă ei, am uitat IAR.

Am ajuns acasă. Mă aștepta în prag. Cred că ăsta e hotarul pe care nu o să îl depășesc în seara asta. Ps: Când am scos telefonul să îi fac poză, a început să zâmbească. Ăsta nu e om, e Halloween-ul tot!”, a transmis Răzvan Fodor.

Vezi această postare pe Instagram

Răzvan Fodor, copleșit de viața de părinte

Răzvan Fodor este un familist convins, nedezlipit de fiica sa, care a devenit o frumoasă domnișoară. Actorul simte însă că are și unele momente în care rolul de părinte îl copleșește.

Acesta s-a plâns de , considerând că este prea agitat pentru a face față cu brio tuturor problemelor. Este convins că un copil reprezintă o adevărată binecuvântare în viața fiecăruia, însă știe că există momente de grea încercare, așa că s-a adresat urmăritorilor de pe Instagram, care să îi ofere câteva sfaturi vizavi de momentul în care copilul începe școala.

„Ce vreau eu să vă spun…Bă, copilul este un dar de la Dumnezeu, și pentru asta îi multumesc lui Doamne Doamne, îți mulțumesc. Să fi părinte este o binecuvăntare, bravo, până aici 10. Bă frățică, din momentul în care copilul a intrat la școală…viața noastră de adulți, gata, s-a dus, s-a terminat. Adică, dacă ții la un pic de educație și vrei și matematică și un pic de română, și un pic de Cambridge, niște limbi străine, s-a terminat, nu mai ai ce să faci. Voi cum faceți?”, a declarat acesta.