Reacția lui Cabral, după o dezvăluire făcută de Pavel Bartoș: „Pitic nenorocit, pun eu mâna pe tine!” (GALERIE FOTO)

Cabral a avut o reacție în stilul caracteristic, glumeț și plin de umor, după ce Pavel Bartoș a făcut o dezvăluire la care nu se aștepta. El a trecut la amenințări când a aflat unde-i sunt ștergătoarele de la mașină, dispărute acum zece ani.

Cabral, ”amenințări” la adresa lui Pavel Bartoș

Prezentatorul de la “Ce spun românii” a aflat că ștergătoarele de la mașina lui se află în portbagajul mașinii lui Pavel Bartoș.

„Pitic nenorocit, pun eu mâna pe tine! Ce nenorocit e ăsta! Zece ani au trecut de când m-a nenorocit. Am intrat în mașină, am dat drumul la toate ălea, când am dat drumul la ștergătoare, geamurile au scos sunete ciudate. Lipseau lamelele. Am stat în patru labe să caut sărăciile ălea. Dădeam cu tricoul. Incredibil ce nenorocire de om, mă răzbun eu”, a spus Cabral, potrivit cancan.ro.

Cabral, un tătic împlinit

Anul trecut, Cabral a devenit tată pentru a treia oară. El trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Andreea Ibacka.

„Nu a fost dragoste la prima vedere. Nu știu dacă există chestia asta. El a fost interesat de carcasă. Sunt convinsă că și pentru el dragostea a crescut în timp, am ajuns să ne cunoaștem. Mie mi-a mâncat tinerețile”, a mărturisit Andreea Ibacka, la un moment dat.

La rândul său, Cabral i-a făcut soției, de ziua ei, o caracterizare în același stil amuzant: „Ea… a cam pus monopol de ceva ani încoace pe clipele mele frumoase. Nu e perfectă… așa cum sunt eu. Nu e minunată… așa cum sunt eu. Nu e ruptă din stele… așa cum sunt eu. E mai mișto de-atât, atunci când e (și când nu e… asta e, că nimeni nu-i perfect)”.