Rona Hartner își dorește o nouă relație: „Aș mai divorța și de 1000 de ori, dacă ar fi nevoie”. Actrița încă mai crede în căsătorie

Rona Hartner își dorește o nouă relație, după despățirea de Herve Camilleri. Recent, frumoasa actriță a făcut o serie de declarații despre viața sentimentală, despre decepțiile în dragoste și despre așteptările pe care le are de la viitorul partener.

La aproape doi ani de la divorțul de Herve Camilleri, aceasta spune că este pregătită să iubească din nou. Deși a trecut prin două divorțuri, Rona Hartner încă are încredere în instituția căsătoriei și speră ca lucrurile să se așeze în sfera amoroasă.

Rotna Hartner își dorește o nouă relație

În urmă cu doi ani, Rona Hartner a divorțat de Herve Camilleri, cel cu care a format un cuplu timp de doi ani și cu care a locuit în Franța. Însă, actrița a decis să pună punct relației. Anterior, cântăreața a fost căsătorită cu Roccos Sedano, însă aceștia au divorțat în anul 2008. Recent, Rona Hartner a vorbit despre dezamăgirile în dragoste, susținând că este pregătită să cunoască pe cineva și să se căsătorească.

În urmă cu aproximativ o lună, artista susținea că încă este căutată de fostul ei partener, Herve Camilleri, și că acesta nu poate concepe faptul că au divorțat. Când vine vorba despre istoricul amoros, aceasta a susținut că a avut relații cu tipologii de bărbați cu care nu era neaparăta compatibilă.

Actrița spune că este pregătită să-și refacă viața sentimentală, la aproape doi ani de la divorțul de fostul soț. Rona Hartner își dorește să se căsătorească și spune că un eventual divorț nu ar speria-o, în eventualitatea în care lucrurile nu decurg așa cum își dorește.

„Îmi doresc să am o relație, la un moment dat. Niciodată nu m-am gândit la o relație altfel decât prin prisma căsătoriei. Cred în continuare în căsătorie! Așa cum am divorțat de 2 ori, aș mai divorța și de 1000 de ori dacă e nevoie. Sunt lucruri în viață pe care nu le pot accepta. Dacă există bunăvoință, cred că orice cuplu se poate înțelege bine. Dacă este rea voință, eu sunt prima care plec”, a susținut aceasta, potrivit .

Rona Hartner e dezamăgită de modul în care au decurs relațiile anterioare

Rona Hartner s-a arătat dezamăgită de modul în care au decurs relațiile anterioare. Acum, actrița susține că va căuta o altă tipologie de partener.

„Cea mai mare dezamăgire a mea e legată de relațiile mele. Mereu îmi doream altceva, dar n-a fost să fie. Nu rămân niciodată pe dezamăgiri, îmi asum 50% din greșeală, după care știu că am ales niște prototipuri de bărbați care nu funcționează neapărat. Un tip care e haios, simpatic, bea și dansează, e un tip fiabil. Poate în România. În străinătate, cei care se distrează nu sunt neapărat fiabili. Eu sunt un om foarte credincios, cred că Dumenzeu are un plan pentru mine. Oamenii nu sunt perfecți, dar nu e nicio problemă, pentru că Dumenzeu este perfect și asta contează”, a adăugat aceasta.

Îndrăgita actriță a făcut câteva declarații despre căsătoria cu Rocco Sedano. Cei doi au divorțat în anul 2008 și au împreună o fiică, pe nume Rita Hartner.

„Din căsnicia cu fostul meu soț, Rocco Sedano, au rămas niște amintiri frumoase, nașterea fetei. Am râs, ne-am distrat împreună, dar cred că noi ne-am cam jucat de-a căsătoria și nu a fost treaba foarte serioasă. Nu am o satisfacție enormă . Pentru mine, rămâne un eșec, fiind prima căsătorie pe care a trebuit să o rup, dar suvenirurile sunt frumoase și încerc să le păstrez pe acestea, pe cele frumoase. Am decis să avem un copil, a fost în România cu mine, apoi ne-am certat și ne-am separat (râde, n. red.)”, a mai spus aceasta.