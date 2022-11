Sarah Dumitrescu recunoaște că îi va fi greu să își vadă mama cu alt bărbat, după divorțul de Laurențiu Reghecampf: „Să stai 15 ani cu cineva și să pleci …”

Sarah Dumitrescu Prodan, fiica din prima căsătorie a impresarei cu baschetbalistul Tibi Dumitrescu, recunoaște că îi va fi greu să își vadă mama cu alt partener, .

Sarah Dumitrescu spune că îi va fi greu să își vadă mama cu alt bărbat

Invitată la emisiunea online „Fiță cu Adiță’, fiica cea mică a impresarei a mărturisit că mama sa a suferit extrem de mult după divorț.

De asemenea, aceasta a menționat că i-ar fi greu să o vadă Anamaria Prodan cu un alt bărbat, cu Laurențiu Reghecampf.

„Eu sunt mai … îmi place să o apăr pe mama, mai ales acum. Să stai 15 ani cu cineva și să pleci … Nu știu. Nu îmi place să o văd cu altcineva”, a spus Sarah.

După patru ani petrecuți în SUA, tânăra s-a întors în România, pentru a-i fi alături mamei sale în această perioadă dificilă.

„ . M-a rupt chestia asta. Și eu plâng la rândul meu, dar doar când e ceva legat de familie, dacă i s-a întâmplat ceva, nu așa din orice.

Când o văd pe mama plângând, mă rupe și automat plâng și eu. Nu pot să o văd. Am susținut-o foarte mult în perioada asta. Eu am și venit din America să fiu cu ea. Inițial am venit să joc la echipa națională, dar a fost tocmai bine, că și mama avea nevoie să fie una dintre noi acasă”, a declarat Sarah Dumitrescu Prodan.

Sarah Dumitrescu Prodan, despre schimbările care s-au produs în familia sa

„Da! Nu prea îmi place mie să vorbesc despre asta, pentru că ceea ce s-a întâmplat e problema mamei, bine și noi suntem oarecum implicați, dar el a plecat!

Pentru mine el a plecat! Adică ! Acum noi trebuie să ne adaptăm la viață noastră fără el și rolul meu acum este cum să o fac pe mama fericită și să se simtă mai în largul ei! Până la urmă au trecut 15 ani de când e cu el. Dar ne are pe noi și cred că e destul! L-a iubit mult”, a mai declarat Sarah.