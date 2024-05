Saveta Bogdan, despre situația jenantă în care a fost pusă colega ei de breaslă, Irina Loghin: „Nu trebuia să se bage, a greșit foarte mult”

În vârstă de 77 de ani, Saveta Bogdan este o artistă foarte apreciată în muzica populară din România. Aceasta a ținut să vorbească și ea despre de breaslă, Irina Loghin, după ce a participat la spectacolul aniversar „Ion Macovei – 50 ani de cântec”, de la Sala Unirii-Cinema Victoria din Iași.

Saveta Bogdan, după ce Irina Loghin a fost întreruptă în timpul unui concert

Zilele trecute, Irina Loghin a avut parte de o întâmplare foarte neplăcută în timpul unui spectacol. Mai exact, artista de prezentatoarea evenimentului.

De curând, și ea la scandalul ce o vizează pe colega ei din industrie. Artista susține că a rămas uimită de gestul prezentatoarei, ba chiar a precizat că ar vrea să o întâlnească și aibă o discuție cu ea pe această temă.

„Nu știu ce s-a întâmplat pe scenă, dar urât din partea prezentatoarei. Poate o voi întâlni în viața mea și voi avea o discuție cu ea. Nu așa se face! Noi, cântăreții, dacă avem un angajament, trebuie să respectăm ora.

Dacă mi-a zis o oră, o oră trebuie să cânt. Dacă mi-a zis 40 de minute, 40 de minute cânt. Ea, probabil, fiind mai cu capul pe umeri, știa că trebuia să cânte cât a zis primarul. Și atunci nu trebuia să se bage, ca prezentatoare, să dea o cântăreață jos de pe scenă. A greșit foarte mult”, a spus cântăreața de muzică populară, notează .

„Irina Loghin este o mare cântăreață nu numai a noastră, a României, ci și a tuturor țărilor. Pe folclor e cea mai tare. De ce? Uite, și acum eu cânt în restaurant. Mi-a cerut lumea să cânt piese ale Irinei Loghin. I-am cântat. (…) Sunt cântăreți vârstnici cu care trebuie să ne lăudăm. Irina Loghin este o mare cântăreață. Plânge, urlă lumea după ea!”, a mai transmis Saveta Bogdan.

Ce trucuri de frumusețe are Saveta Bogdan

Multe persoane s-au întrebat cum reușește să și să aibă un ten perfect la vârsta sa. Răspunsul a fost dezvăluit într-un recent interviu acordat de vedeta din folclorul românesc.

Artista își menține tenul frumos și îngrijit fără a cheltui foarte mult. Ea utilizează o cremă hidratantă și se demachiază regulat. Mai mult decât atât, înainte de a urca pe scenă, folosește o mască naturală din gălbenuș de ou și zeamă de lămâie, aplicând-o pe față pentru 10 minute.

„Mereu am grijă de fața mea și pentru asta nu fac eforturi financiare mari. Eu la vârsta mea nu am riduri. Tot timpul mă dau pe față cu o cremă plus că în fiecare seară eu mă demachiez ori cu demachiant, soluție, ori cu servețele. Mai am un ritual, înainte să am un eveniment fac o pastă acasă dintr-un gălbenuș de ou și puțină zeamă de lămâie, le amestec, după le pun pe față. Las timp de zece minute după care mă spăl, după care mă dau cu o cremă hidratantă, normală, ce conține miere de albine, atâta tot”, a mărturisit Saveta Bogdan, în urmă cu puțin timp, pentru