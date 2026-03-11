B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Secretul Danei Săvuică la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit ce face pentru a rămâne în formă

Secretul Danei Săvuică la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit ce face pentru a rămâne în formă

Ana Beatrice
11 mart. 2026, 13:16
Secretul Danei Săvuică la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit ce face pentru a rămâne în formă
Sursă Foto: Facebook - Dana Savuica
Cuprins
  1. Cum reușește Dana Săvuică să își mențină silueta și energia
  2. De ce este echilibrul interior la fel de important ca alimentația

Eleganța și vitalitatea nu țin întotdeauna de vârstă, iar Dana Săvuică este un exemplu clar în acest sens. La 56 de ani, fostul fotomodel continuă să impresioneze prin silueta sa.

Cum reușește Dana Săvuică să își mențină silueta și energia

Stilul de viață al Dana Săvuică se bazează pe câteva obiceiuri simple, pe care le respectă cu consecvență. În timp, acestea au devenit parte din rutina sa zilnică și contribuie la menținerea unei stări generale de echilibru. Unul dintre obiceiurile pe care le urmează este fastingul intermitent, o metodă tot mai populară în rândul celor preocupați de sănătate. Aceasta presupune alternarea perioadelor de alimentație cu intervale mai lungi de post.

În cazul său, ultima masă a zilei este consumată, de obicei, în jurul orei 18:00. Următoarea masă apare abia a doua zi, în jurul orei 14:00–15:00. Pe lângă acest obicei, vedeta acordă o atenție deosebită și alimentației zilnice. Dieta sa este bazată în mare parte pe produse vegetale. Carnea și lactatele sunt consumate mai rar și în cantități reduse.

Proteinele provin în special din legume, nuci și semințe, alimente bogate în nutrienți esențiali pentru organism. Un astfel de regim alimentar contribuie atât la menținerea unei siluete armonioase, cât și la susținerea unei digestii bune și a unei stări generale de bine.

„Eu nu țin post, dar am grijă de corpul meu. Eu merg pe o alimentație sănătoasă. Am redus foarte mult carnea, brânzeturile. Îmi iau proteina mai mult din vegetale. Pur și simplu, eu știu că Dumnezeu e în mine și știu că, dacă fac acte de bunătate și sunt om în adevăratul sens al cuvântului, Dumnezeu mă iubește. Postul este bine să-l ții pentru un detox sau pentru că vrei să te apropii de Dumnezeu. Fiecare are propriile alegeri și eu le respect”, a declarat vedeta pentru Click.

Sursă Foto: Facebook – Dana Savuica

De ce este echilibrul interior la fel de important ca alimentația

Dincolo de alimentație și obiceiurile legate de sănătate, Dana Săvuică consideră că echilibrul mental și emoțional joacă un rol esențial în starea generală de bine. Pentru ea, o viață armonioasă nu înseamnă doar grijă pentru corp, ci și pentru suflet. Activitățile care aduc bucurie personală, redescoperirea pasiunilor și timpul dedicat propriei persoane contribuie la menținerea unei stări de spirit pozitive.

Specialiștii susțin că oamenii care își acordă timp pentru hobby-uri și interese personale tind să fie mai fericiți. În același timp, aceștia sunt și mai echilibrați din punct de vedere emoțional. Acest echilibru interior se reflectă adesea și în felul în care arată și se simt.

„Un sfat pentru o astfel de femeie ajunsă la maturitate?! Să aibă încredere în ea, să se pună pe primul loc, să se iubească mult mai mult pe ea și să nu se mai simtă vinovată pentru asta. Alt sfat ar fi să-și aducă aminte de pasiunile ei din tinerețe și să le transforme în realitate”, a mai spus Dana Săvuică.

