Cum reușește Dana Săvuică să își mențină silueta și energia

Stilul de viață al Dana Săvuică se bazează pe câteva obiceiuri simple, pe care le respectă cu consecvență. În timp, acestea au devenit parte din rutina sa zilnică și contribuie la menținerea unei stări generale de echilibru. Unul dintre obiceiurile pe care le urmează este , o metodă tot mai populară în rândul celor preocupați de sănătate. Aceasta presupune alternarea perioadelor de alimentație cu intervale mai lungi de post.

În cazul său, ultima masă a zilei este consumată, de obicei, în jurul orei 18:00. Următoarea masă apare abia a doua zi, în jurul orei 14:00–15:00. Pe lângă acest obicei, vedeta acordă o atenție deosebită și alimentației zilnice. Dieta sa este bazată în mare parte pe produse vegetale. Carnea și lactatele sunt consumate mai rar și în cantități reduse.

Proteinele provin în special din legume, nuci și semințe, alimente bogate în nutrienți esențiali pentru organism. Un astfel de regim alimentar contribuie atât la menținerea unei siluete armonioase, cât și la susținerea unei digestii bune și a unei stări generale de bine.

„Eu nu țin post, dar am grijă de corpul meu. Eu merg pe o . Am redus foarte mult carnea, brânzeturile. Îmi iau proteina mai mult din vegetale. Pur și simplu, eu știu că Dumnezeu e în mine și știu că, dacă fac acte de bunătate și sunt om în adevăratul sens al cuvântului, Dumnezeu mă iubește. Postul este bine să-l ții pentru un detox sau pentru că vrei să te apropii de Dumnezeu. Fiecare are propriile alegeri și eu le respect”, a declarat vedeta pentru Click.