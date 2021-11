Sting vine în România. Unde se va desfășura concertul vedetei

Vești bune pentru admiratorii interpretului Sting: artistul vine în România. Vedeta va susține un concert la Sala Polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca.

Fanii mai au de așteptat

Românii se vor bucura de prestația vedetei britanice. Sting va cânta la Cluj. Evenimentul se va desfășura în 15 martie, de la ora 19.

Admiratorii lui Sting vor putea să cumpere bilete începând de vineri, 12 noiembrie. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Spectatorii vor cânta la unison piesele preferate din repertoriul lui Sting. Programul concertului „My Songs” va fi alсătuit din cele mai renumite melodii.

Surprizele show-ului

În trecut, artistul a reușit să câștige 17 premii „Grammy”. „Shape of my Heart”, „Fields of Gold”, „Roxanne”, „Every Breath You Take” și alte piese vor fi interpretate de Sting la Cluj.

Sting va urca pe scenă alături de Dominic Miller, Josh Freese, Rufus Milles. Shane Sager, Melissa Musique, Gene Noble și Kevon Webster.