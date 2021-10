Surpriză la iUmor. De pe scenă vine direct în platoul emisiunii de la Antena 1 și a pregătit un rost neașteptat pentru jurați

Cânăreața, iubită și mai nou și mămică, o celebră artistă a pregătit o surpriză de proporții pentru jurații de la iUmor. Una dintre cele mai simpatice și mai îndrăgite cântărețe va merge în platoul de la Antena 1, acolo unde va aduce în fața Deliai, a lui Cheloo și a lui Mihai Bendeac un moment deosebit.

Nicole Cherry, căci despre ea este vorba, se pare că și-a luat inima în dinți și a făcut un roast, chiar în platoul de la iUmor. Ținta au fost nimeni alții decât cei trei jurați.

Nicole Cherry, surpriză la iUmor cu un rost special pentru jurații de la Antena 1

Nicole Cherry a avut un rost la adresa Deliei, a lui Cheloo și a lui Mihai Bendeac. Cireșica i-a surprins pe jurați cu glumele spumoase și mai ales cu atitudinea ei și, în special, cu umorul.

La vederea cântăreței însărcinată, Mihai Bendeac nu a mai putut și a reacționat:

„Când o vezi pe Nicole Cherry însărcinată îți dai seama cât de bătrân ești de fapt”, a spus Mihai Bendeac în emisiune, potrivit Antena 1.

View this post on Instagram A post shared by iUmor Romania (@iumor.romania)

Nicole Cherry urmează să devină mămică

Cântăreața urmează să devină mamă anul acesta, iar relația pe care o are cu Florin este un subiect abordat adesea de fanii artistei. Gurile rele sunt de părere că povestea de iubire nu a fi una de durată, iar Cireșica a decis să dea cărțile pe față, în urmă cu câteva săptămâni.

Nicole Cherry a explicat că se poate baza pe iubitul ei, iar acesta a fost și unul dintre aspectele pe care le-a luat în calcul atunci când a decis să devină mamă, scrie Cancan.ro.

View this post on Instagram A post shared by Nicole 🍒 (@nicolecherry)

„Eu de obicei am făcut ce m-a tăiat pe mine capul, n-am ascultat pe nimeni. Când îmi zicea cineva că de ce mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin spuneam de ce să nu mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin și dacă nu o să rămân, o să fiu la fel de fericită.

Când am decis să fac un copil a contat că am pe cine să mă bazez, pe Florin. Mi-am dorit acest copil, el are 31 de ani, el e bărbatul cu care vreau să rămân, sarcina a fost programată, mi-am dorit să am un copil săgetător. După ne-au luat emoțiilor, nu ne e teamă, cred că suntem prea tineri ca să conștientizăm ce ne așteaptă”, a declarat Nicole Cherry, potrivit sursei citate mai sus.