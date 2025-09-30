Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai simpatici oameni din showbiz, amabil și dispus, aproape tot timpul, la o șuetă cu care îl abordează în diferite ocazii. Au fost și situații nepotrivite în care a fost abordat cu insistență, de unele admiratoare, iar acest lucru l-a șocate de-a binelea.

Poveștile lui chef Florin Dumitrescu

a povestit cum a fost abordat de admiratoare, în două situații total nepotrivite, într-o manieră care l-a șocat. Amabil, de fiecare dată când i se cere un autograf sau o fotografie, Florin Dumitrescu nu a refuzat aproape pe nimeni, indiferent de locația în care a fost abordat. S-a pozat cu fanii pe aeroport, la resturant, pe stradă, la cumpărături, fără să facă mofturi.

Vedeta de televiziune a avut și experiențe neplăcute, cel puțin două de care își amintește. Una într-un cimitir, în contextul unei înmormântări. Cea de-a doua, care a fost cea mai șocantă, s-a petrecut la un spital, unde se afla alături de soție, internată cu o .

El a povestit cele două întâmplări, într-o intervenție pentru . Alături i-a fost chiar partenera de viață care îl asculta amuzată.

Chef Dumitrescu, asaltat de admiratoare

Amuzat acum, la câtva timp după această întâmplare, Florin Dumitrescu a povestit cum a fost abordat la cimitir. Cineva, dintre participanții la tristul eveniment a cerut musai să facă o poză cu el. Iar cunoscutul chef a acceptat și s-a oprit pentru fotografie, deși momentul era cu totul inoportun.

„În cimitir m-a rugat cineva să facem o poză la un moment dat. Și ce era să fac? Mergeam la mormânt, dar m-am oprit să facem poza”, a povestit chef Florin Dumitrescu.

Dar nu aceasta a fost cea mai șocantă amintire. Cunoscutul chef a relatat că mult mai grav i s-a părut ceea ce s-a întâmplat într-un spital, unde se afla alături de soția sa Cristina. În vreme ce aceasta era internată, cu febră mare, o asistentă l-a abordat direct și a încercat să-l seducă, fără să țină cont de locul în care se aflau.

„Dar cel mai mult m-a șocat ce mi s-a întâmplat într-un spital, când Cristina, soția mea, era internată cu febră 41 de grade, ceva îngrozitor, avea o nefrită nasoală…Și a venit o asistentă, își ridicase mult fusta, și m-a întrebat așa, direct: «Păi și mie când ai de gând să-mi gătești?» Și pe un ton aparte, de flirt…”, a mai povestit chef-ul.

Cum a reacționat Florin Dumitrescu în spital

Omul de televiziune a povestit că abordarea directă a asistentei l-a lăsat fără cuvinte. Florin Dumitrescu a povestit că s-a abținut cu greu să nu o insulte, însă în interior fierbea. În cele din urmă, a povestit, i-a dat o replică destul de usturătoare și i-a aruncat o privire care exprima foarte clar ce dorea să-i spună, în realitate.

„Mi-a căzut fața, m-am abținut să nu o jignesc, dar am înnebunit…Nu mai știu ce i-am zis până la urmă, dar i-am spus ceva usturător și i-am aruncat și o privire pe măsură. Cristina e foarte mândră de mine pentru modul în care am reacționat atunci”, a mai povestit Florin Dumitrescu.