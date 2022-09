Theo Rose, dezvăluiri despre prima iubire: „Mi s-a pus pata pe el”

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate voci de la noi, o persoană activă pe rețelele de socializare, care a vorbit despre problemele din viața ei și care s-a ferit de gurile rele ale lumii.

Aceasta s-a despărțit recent și acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste Pentru prima dată, artista a făcut dezvăluiri și despre prima relație, despre primul băiat care a cucerit-o, notează

Cine a fost prima dragoste a lui Theo Rose

Theo Rose s-a destăinuit în cadrul unui podcast și a vorbit despre cea dintâi relație, de la vârsta de 18 ani, căreia nu i-a dat mari șanse, până nu s-a îndrăgostit nebunește.

Conform spuselor acesteia, primul băiat care i-a amanetat inima nu a fost Alex Leonte, cel de care s-a despărțit recent, ci un tânăr de etnie romă din Timișoara. Cei doi s-au cunoscut pe vremea când aceasta avea doar 18 ani și, deși începutul a fost unul mai greu, trecerea timpului a dovedit că ei formează un frumos cuplu.

„Prima dragoste adevărată a cam fost pe la 18 ani. Am cunoscut un băiat, un țigan din Timișoara și mi s-a pus pata pe el rău de tot. Bine, nu am luat în considerare chestia asta prima dată. Nu m-am gândit că o să fie asta iubirea tinereții mele. Chiar nu m-am gândit la asta! Am zis: cine e mă ăsta? Nu are cum să îmi placă mie de ăsta”, a povestit Theo Rose.