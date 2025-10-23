B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
23 oct. 2025, 23:53
Sursa Foto: Captură Video/ TikTok - user.sami.g
Un cântăreț român a stârnit controverse după o reacție nervoasă avută pe scenă, în timpul unui concert. Artistul a fost surprins țipând la un fan, iar imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale. Mulți l-au criticat dur, acuzându-l de comportament arogant și lipsă de respect față de public. La câteva zile după incident, acesta a intervenit și a explicat motivul real al reacției sale neașteptate.
Un cântăreț român, în centrul unui scandal: de ce a țipat la un fan în timpul concertului

Sami G a devenit subiect de discuție intensă, după ce a fost filmat în timp ce țipa la un fan, în timpul unui concert. Momentul a avut loc în fața publicului, iar imaginile cu reacția lui nervoasă s-au răspândit rapid pe rețelele sociale.

Mulți fani l-au criticat dur, considerând că gestul său a fost exagerat și nepotrivit pentru un artist aflat pe scenă. După valul de reacții negative, cântărețul a explicat că a fost provocat și că nu suportă să fie atins de fani.

Ce a spus Sami G după reacția nervoasă din timpul concertului

Cântărețul a recunoscut că reacția sa a fost impulsivă, dar a subliniat că nu regretă, fiind deranjat de lipsa de respect.

„Am avut o reacție mai pornită, ca să zic așa. Am făcut un story să se înțeleagă. Eu nu accept să fiu atins în anumite părți ale corpului. Nu am nimic cu nimeni, nu vreau să se înțeleagă greșit, doar că eu nu accept. Nu accept nesimțirea, nu accept atingerile alea și obrăznicia. Deci toate trei la un loc, pentru mine, sunt daună totală. Eu am fost eu. Eu am vorbit.

Puteam să reacționez mai bine sau puteam să reacționez mai rău. Eu am reacționat așa. Alții ar fi reacționat mai apăsat sau nici nu știu, nici nu mă interesează. Eu am fost eu. Sunt eu în continuare. Îmi pare rău că s-a creat chestia asta. Am fost eu, ce voiați să fac acum? „Dați-mi și două-trei palme! Ați înnebunit”, a spus Sami G, în videoclipul postat pe pagina sa de TikTok.

