Acasa » Monden » Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună. Unde au fost văzuți cei doi foști parteneri

Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună. Unde au fost văzuți cei doi foști parteneri

07 oct. 2025, 23:40
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună. Unde au fost văzuți cei doi foști parteneri
Foto: Hepta - Abaca Press / ABACA
Cuprins
  1. Ce i-a spus Jennifer Lopez lui Ben Affleck la premiera filmului
  2. Ce a spus Jennifer Lopez despre musical

În ciuda divorțului lor, Ben Affleck continuă să o sprijine pe Jennifer Lopez în demersurile sale profesionale. Cei doi au pozat împreună pe covorul roșu, la premiera musicalului „Kiss of the Spider Woman”, de luni, la New York.

Ce i-a spus Jennifer Lopez lui Ben Affleck la premiera filmului

Cu această ocazie, Jennifer Lopez a purtat o rochie sculpturală din colecția de primăvară 2026 a lui Harris Reed.

Înainte de proiecție, cântăreața i-a mulțumit fostului ei soț pentru susținere.

„Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor că ați fost aici în seara asta! Mulțumesc, Ben, acest film nu ar fi fost realizat fără Ben și fără Artists Equity (n.r. compania de producție a lui Ben Affleck și Matt Damon ).

Am citit scenariul, eram în pat și am fost pur și simplu uluită. Mă întrebam dacă se poate întâmpla asta. Pot cânta, pot dansa, pot juca. Pot fi o vedetă de film de modă veche de la Hollywood, a spus Jennifer Lopez, potrivit People.

Ce a spus Jennifer Lopez despre musical

În ciuda despărțirii lor, Jennifer Lopez și Ben Affleck au continuat să colaboreze în realizarea musicalului. Într-o apariție televizată, artista i-a mulțumit fostului soț pentru implicare, susținând că fără aportul lui, acest proiect nu s-ar fi putut realiza.

De asemenea, Jennifer Lopez s-a referit la musical ca la un proiect care a ajutat-o să treacă peste o perioadă foarte dificilă din viața sa, ceea ce coincide cu povestea personajului principal. Artista a recunoscut că interpretarea personajului a făcut-o foarte fericită, însă, de fiecare dată când ajungea acasă, problemele personale o năpădeau. Cântăreața a trebuit să dea dovadă de profesionalism, deși emoțional nu se simțea mereu capabilă să performeze.

„E amuzant, filmul este despre evadare. Este despre cum filmele și arta ne salvează în cele mai grele momente ale vieții noastre. Realizarea acestui proiect a fost un vis devenit realitate pentru mine, încât m-a ajutat cu adevărat să supraviețuiesc unui moment dificil din viața mea personală”, a mărturisit artista.

