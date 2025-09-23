Irinel Columbeanu nu s-a uitat niciodată la bani când a venit vorba de fostele lui partenere. A aruncat sume exorbitante pe cadouri și experiențe extravagante, iar atunci când i-a venit rândul să le ceară ajutorul, s-a trezit cu multe uși trântite în nas. Ion Cassian, patronul căminului de bătrâni din Ghermănești, a dezvăluit numele artistei pe care Irinel a implorat-o să îl viziteze, dar care l-a refuzat de fiecare dată.

Ion Cassian, director azil: „Irinel a implorat-o pe Anna Lesko să vină la azil, dar ea îl evită”

Au avut o relație de opt ani, iar după ce a rămas fără milioanele de euro, Irinel Columbeanu i-a cerut ajutorul Annei Lesko. Se pare că solista a refuzat să-l ajute financiar, dar și să-l viziteze la azilul la care locuiește de doi ani de zile.

Nici Monica Gabor nu l-ar fi sunat sau ajutat cu pe cel care a sprijinit-o de-a lungul anilor și alături de care are o fiică.

„Pe Irinel, Romanița Iovan l-a mai ajutat cu bani, la început, când Irinel a venit la noi și începuse să acumuleze datorii. Fosta soție Monica Gabor, stabilită în America, nu l-a sunat și nici nu a trimis vreodată vreun ban.

Dar nici pe solista Anna Lesko nu am văzut-o pe la azil. Irinel mi-a spus că a sunat-o, a și implorat-o să vină să-l vadă, dar ea a refuzat, se ascunde de el. Nici n-a venit, nici bani nu i-a trimis sau măcar un pachețel simbolic. Când a avut bani, el le-a răsfățat pe toate, când nu mai ai bani, femeile dispar. Așa a pățit și Irinel Columbeanu. Noroc că îl mai ajută fiica Irinuca”, a declarat Ion Cassian, pentru .

Ce mesaje i-au transmis internauții Annei Lesko

Zilele trecute, Anna Lesko a reușit să-i supere pe internauți după ce a postat pe mesajul: „Dacă bărbatul nu se schimbă, schimbă bărbatul!”. Oamenii i-au cerut cântăreței să-l ajute și viziteze pe Irinel care, în timpul relației lor, a avut grijă să nu-i lipsească nimic.

„Du-te la Irinel Columbeanu si du-i și lui 5.000 de euro….”

„Du-te, femeie, pe la Irinel la azil, și schimbă-l de pamperși, că el a schimbat multe zeci de mii de euro sub…tău”

„Du-te și vezi ce face cel ce te-a crescut! Dă-i o mână de ajutor!”, au fost o parte dintre comentariile lăsate la postarea cântăreței.

Alții au tratat cu seriozitate mesajul Annei Lesko și au sfătuit-o să privească omul de lângă ea ca pe suma calităților pe care le are, nu doar a defectelor.

„Uneori, ar trebui să învățăm să vedem dincolo de ceea ce am vrea să schimbăm si să alegem să prețuim ceea ce există deja. Pentru că iubirea adevărată nu schimbă, ci primește cu inima deschisă. Si de aici se naște adevărata apropiere. Să iubim bărbatul pentru ceea ce este, nu pentru ce am vrea noi să fie.

De ce ai vrea să schimbi un bărbat? Când intri într-o relație cu el și dezvolți anumite sentimente nu asta e și ideea, să-l placi pentru cum este el? Sau vrei să-l transformi într-un animăluț de companie?”, a scris un internaut.

Ce spunea Anna Lesko despre relația cu Irinel Columbeanu

Anna Lesko a intrat într-o relație cu Irinel Columbeanu pe când avea aproape 18 ani. Solista mărturisea că a avut sentimente reale pentru fostul milionar de la Izvorani, iar el a contribuit la procesul ei de maturizare și formare ca femeie.

„Lângă Irinel am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră, mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele. Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, a spus Anna Lesko.