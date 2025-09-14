Veste BOMBĂ pentru fanii emisiunii „Insula Iubirii”! Două ispite din sezonul 9 formează un cuplu de aproximativ șapte luni. Cei doi nu se mai feresc și au postat imagini împreună.

„Insula Iubirii” s-a încheiat, însă asta nu înseamnă că participanții au ieșit din atenția internauților. Fie că vorbim despre concureți, fie că vorbim despre ispite, cu toții reprezintă interes pentru fanii show-ului filmat în Thailanda

Cine sunt ispitele care formează un cuplu

Ei bine, este vorba despre ispita și ispita masculină . După lungi controverse, legate de o posibilă agresiune a bărbatului față de Cristina, cei doi au detonat bomba.

Pare că au o relație fericită și, deși au preferat să păstreze tăcerea până acum, acest lucru nu putea rămâne secret la nesfârșit. Și pentru că Mattia a fost întrebat, în platoul emisiunii „Xtra Night Show”, dacă ar fi să plece acasă cu o ispită de la „insulă”, cine ar fi aceea, italianul a dezvăluit că se află deja în brațele uneia dintre fete.

Ce spunea Mattia Carnessali despre presupusa agresiune asupra Cristinei

Informația, conform căreia Mattia ar fi fost violent cu ispita Cristina, în baie, a stârnit foarte multe controverse în mediul online. Astfel, în cadrul unui interviu acordat în urmă cu ceva timp, bărbatul a decis să facă lumină în toată această situație.

Mattia a spus că nu a fost violent niciodată cu vreo femeie și s-a declarat „degustat” de comentariile care au apărut la postarea respectivă.

„Nu îmi place, în general, să povestesc despre relațiile pe care le am. Dar având în vedere întrebarea, pot spune că am o prietenie cu Cristina Scarlevschi. Nu este adevărat ce s-a scris! Nu am fost violent cu o femeie în viața mea, nu am dat vreo palmă! Sunt dezgustat de comentariile de la articolul cu ea, în care oamenii spun că o femeie ar putea merita așa ceva.

Nu am recurs niciodată la asemenea gesturi, ele sunt de condamnat și pedepsit! Cum să fie vina unei femei, vreodată? Dacă un bărbat își folosește forța fizică contra unei femei, atunci este vina lui! Chiar și dacă el are dreptate, demonstrează că nu are destulă stăpânire de sine atunci când alege să nu se folosească de creier, ci de mușchi”, spunea Mattia pentru

Ce a declarat Cristina despre acest subiect

De cealaltă parte, și Cristina a făcut declarații pentru a lămuri asubiectul presupusei agresiuni. Femeia a povestit că nu a existat așa ceva și că niciodată nu a fost victima violenței.

De asemenea, a precizat că între ea și Mattia există o relație de prietenie, care vedem, că are și valențe romantice, deși ea nu putea dezvălui acest lucru la acel moment.

„M-a șocat ce s-a scris în presă. Prima reacție a fost de amuzament – mi s-a părut atât de absurd, încât am zis că, probabil, cei care scriu asemenea lucruri caută doar senzaționalul cu orice preț.

Când am început să citesc mai atent, m-am înfuriat. Cum e posibil să inventezi o poveste atât de gravă, cum ar fi o agresiune? În viața mea nu am fost lovită de un bărbat și sunt profund recunoscătoare pentru asta. Nu am avut niciodată legături cu bărbați abuzivi – Slavă Domnului pentru asta!

Relația mea cu Mattia este una de prietenie sinceră și frumoasă. Ne auzim aproape zilnic, ne întrebăm cum ne simțim, cum ne e ziua. Suntem ca o mică gașcă, un sprijin unul pentru celălalt. Ceea ce s-a scris este o distorsionare totală a realității și o dovadă tristă că, uneori, se caută doar scandalul, nu adevărul”, mărturisea Cristian Scarlevschi pentru