Vlăduța Lupău este în doliu! A primit vestea tragică în timp ce se află în vacanță

Vlăduța Lupău a primit o veste sfâșietoare în timp ce se află în vacanța cu familia sa. O persoană foarte apropiată și dragă vedetei s-a stins din viață, iar ea nu va putea participa la înmormântare din cauza distanței mult prea mari.

Cine a murit din familia cântăreței

Vacanța în Maldive a Vlăduței Lupău a fost stricată de o veste tragică privind un deces în familie. Artista aștepta această vacanță încă de anul trecut, dar nu a mai putut merge din cauză că și a făcut otită, iar concediul a fost anulat, informează

La scurt timp după ce a ajuns în Maldive, cântăreața a primit veste dureroasă. Unchiul său, fratele mamei ei s-a stins din viață. Ea și-a împărtășit durerea cu fanii din mediul online.

„Bunica mea… își îngroapă băiatul azi, unchiul meu, fratele mamei. Dumnezeu să-l odihnească! Vești rele vin ca un fulger”, a scris Vlăduța Lupău în postarea de pe rețelele de socializare.

Problemele de mamă ale Vlăduței

De când a devenit mamă, Vlăduța Lupău este în culmea fericirii, dar a recunoscut că a trecut și prin momente dificile. Ea s-a confruntat cu probleme foarte mari. Aceasta a împărtășit experiența sa cu urmăritorii ei din mediul online.

„După ce am terminat alăptarea, am crezut că mor de durere de oase și articulații. Știți că inclusiv la ecograf am mers, atât de tare mă dureau”, a spus Vlăduța Lupău.