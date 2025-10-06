Traian Băsescu a analizat măsurile fiscale luate de Guvern în ultimele luni, punctând că, în opinia sa, nu va crește TVA și în 2026. În schimb, a explicat fostul președinte, la anul guvernanții ar trebui să explice public ce s-a întâmplat și să recâștige încrederea românilor. De asemenea, tot din 2026, trebuie „să apară măsurile în care să se vadă că noi, politicieni, suntem dispuși să ne sacrificăm”, a punctat fostul șef de stat.

Ce ar trebui să facă Guvernul pentru a recâștiga încrederea oamenilor

„Nu cred că va fi cazul să avem acel de 24%, deci îl exclud ca posibilitate. În schimb, după părerea mea, în anul următor este nevoie ca partidele să intre într-un proces profund de explicare a ceea ce s-a întâmplat și ce s-a făcut, pentru că uitați-vă la televizor. Vin oameni cu carte și spun: Să ne spună ce au făcut cu banii, i-au furat! (…) Trebuie așezat un efort de explicare major. Nu știu dacă au oamenii care să facă treaba asta.

Într-un proces de reconstrucția încrederii, trebuie să apară și măsurile în care să se vadă că noi, politicieni, . Adică, uite, ne luăm clientela de la Tarom, ne luăm clientela de la Administrația Națională a Drumurilor… ”, a declarat Traian Băsescu.

De ce Băsescu nu e de acord cu concedierile în rândul bugetarilor

Fostul președinte a spus apoi că e împotriva , dar crede că ar trebui interzis cumulul pensiei cu salariul la stat.

„Ea trebuie făcută, dar sunt alte metode decât să spui: Reduc cu 10%. În 2010 am luat măsura interzicerii cumulării pensiei cu salariul la stat. Aud că sunt diverse doamne, diverși domni, care spun: Nu se poate, nimeni nu ne ia nouă dreptul la muncă! Iar răspunsul meu este – și în 2010 s-a făcut. (…)

Dacă ai ieși la pensie și eu, stat, îți plătesc pensia, dacă vrei să muncești, te duci în sectorul privat. Uite, sunt atâția care aleargă cu mâncarea în spinare prin tot Bucureștiul. Poți să câștigi un ban de acolo. Sunt atâția filipinezi care lucrează în construcții, sau pakistanezi… Hai în construcții!”, a mai afirmat Băsescu, pentru .

De ce Nicușor Dan n-ar trebui să pună premier de la PSD la rotativă

În opinia sa, președintele Nicușor Dan ar trebui să schimbe guvernul după ce țara scapă de deficit, dar nu ar trebui să pună un premier de la PSD, chiar dacă asta prevede protocolul încheiat de partidele aflate la guvernare.

„Cei care au nenorocit finanțele publice au fost cei de la PSD. Cel mai puternic agent de distrugere al bugetului României. Ciolacu a fost vârful și emblema acestui proces. (…) Nu trebuie pus guvern PSD, pentru că ăștia au năravul ăsta prost – când se văd cu prim-ministru, se bagă în trezorerie și nu mai ies de acolo până nu termină toți banii și ne îndatorează neam de neamul nostru. Deci, PSD trebuie să nu ajungă cu prim-ministru înaintea următoarelor alegeri, pentru că va distruge tot ce se construiește acum”, a explicat fostul președinte.

Traian Băsescu a mai afirmat, la , că e „cavaleresc” ca Nicușor Dan să-l susține pe premierul Ilie Bolojan în luarea măsurilor fiscale. Pe de altă parte, „din punct de vedere pragmatic este bine să nu fie partenerul lui Bolojan. În şase, opt luni Bolojan va avea nivelul de simpatie foarte scăzut. Şi atunci va trebui să vină preşedintele curat, după excursii în Moldova, cu copiii şi să spună „Asta e!”. Pentru că eu am experiența mea – am fost solidar cu guvernul, mi-am asumat, dar eram la al doilea mandat. El este la primul mandat, și peste câteva luni când Bolojan va fi foarte erodat de măsurile pe care le ia, asta-i politica, va trebui să vină un președinte care să spună calea de urmat – schimbăm guvernul pentru relansarea încrederii în executiv”.