Cătălin Drulă, mesaj pentru șeful DNA: „Autosesizați-vă, domnule Bologa, atât pe cazul BMW, cât și pe cazul Blue Air”

Liderul USR, Cătălin Drulă, i-a solicitat procurorului-șef de la Direcția Națională Anticorupție, Crin Bologa, să se autosesizeze , dar și prin care Poliția Română cumpără mașini BMW de la firma lui Michael Schmidt, prietenul președintelui Klaus Iohannis.

Cătălin Drulă îi cere lui Crin Bologa (DNA) să se autosesizeze „atât pe cazul BMW, cât și pe cazul Blue Air”

„În ceea ce priveşte cazul BMW-urilor cumpărate de Poliţie, am arătat cu date tehnice cum a fost o licitaţie cu dedicaţie. Practic, se potrivea un singur model cu caietul de sarcini. Şi am sesizat acolo autorităţile cu rol de control în fondurile europene, DG Regio – pentru că este un proiect pe fonduri europene. În primul rând – autoritatea de management din România, care ar trebui să fie prima care să verifice că nu se introduc specificaţii restrictive, un principiu de bază în achiziţiile europene.

Acolo e vorba de un caiet de sarcini scris pentru prietenul preşedintelui, care să se potrivească cu un singur model. Lucrurile sunt foarte clare. Pe partea de Minister Public, de procurori, am văzut declaraţia din spaţiul public a domnului Bologa, de ieri, în care a spus că sigur că se poate autosesiza. Autosesizaţi-vă, domnule Bologa, atât pe cazul BMW, cât şi pe cazul Blue Air”, a declarat liderul USR, citat de .

Întrebat marți la un eveniment DNA dacă instituția se va sesiza în afacerea BMW, Crin Bologa a spus că „ ”.

După conferința organizată luni de conducerea Poliției Române, conferință la care a fost invitat chiar și pentru favorizarea unor interlopi, Cătălin Drulă afirma că „a ieșit Poliția lui Bode să mintă pentru el și Iohannis”.

„A ieșit astăzi (luni, n.r.) Poliția lui Bode să mintă pentru el și Iohannis, despre licitația pentru 600 de BMW-uri.

Cu un minim efort, am documentat cum au făcut băieții o licitație cu dedicație.

Să zicem că vrei să cumperi 600 de BMW-uri 320ix de la prietenul președintelui.

Ai putea să ceri o berlină, relativ puternică (min. 175 cai putere), pe benzină, cu cutie automată, tracțiune integrală, accelerație de la 0-100km/h în cel mult 8 secunde.

Ai putea.

Dar ce te faci dacă vine un ofertant cu Skoda Octavia 2.0 TSI DSG 4X4 care se potrivește la toate, dar costă numai 28.000€ pe când BMW-ul e 38.600€?

Cum ce faci? Pui în caietul de sarcini înălțime maximă de 1450mm și Octavia nu se califică pentru că are 1469mm.

Bonus: elimini și Volkswagen Passat-ul care are 1456mm.

Dar cum scapi de Audi A4 40 TFSI quattro care costă tot 38.600€ și se potrivește la toate cerințele sau le depășește?

Cutie de viteze automată CU MINIM 8+1 TREPTE. Ce să vezi? Pe A4 e S-tronic cu 7+1 trepte. O diferența irelevantă în practică și mai ales în practica poliției.

Faci o căutare de piață și vezi că se mai potrivesc niște modele care te-ar putea amenința.

Mercedes C 200 4MATIC. Ăsta e periculos. Are tot ce are și BMW-ul, ba chiar și cutie cu 9+1 trepte (9G-TRONIC). Prețul e competitiv, 41.000€, deci riști dacă nu-l elimini.

Soluția? Motor de minim 1,9 litri. Mercedesul are doar 1,5 litri, deși scoate din ei 224 de cai-putere și te lipește de scaun la 7,1 secunde până la 100km/h.

Afară și cu C200.

Ce rămâne care să se potrivească cu specificația ta? Numai variante care nu pot concura. Un Mercedes C300 4MATIC de 47.000 €, un Alfa Romeo Giulia Veloce de 50.000 € și un Jaguar XE P300 AWD cu producție și disponibilitate mică.

Ți-a reușit dedicația, președintele și prietenul său sunt mulțumiți.

*toate prețurile sunt cele de listă, fără TVA inclus”, a scris fostul ministru, marți, pe Facebook.