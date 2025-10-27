B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » CTP, despre „paradoxul” alegerilor din Capitală și ce jocuri face Nicușor Dan: „Sunt mult mai complexe decât par” (VIDEO)

CTP, despre „paradoxul” alegerilor din Capitală și ce jocuri face Nicușor Dan: „Sunt mult mai complexe decât par” (VIDEO)

Traian Avarvarei
27 oct. 2025, 23:59
CTP, despre „paradoxul” alegerilor din Capitală și ce jocuri face Nicușor Dan: „Sunt mult mai complexe decât par” (VIDEO)
Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, principalii candidați la Primăria Capitalei. Surse foto: Pagini oficiale de Facebook / usr.ro
Cuprins
  1. Ce a spus CTP despre principalii candidați la Primăria Capitalei
  2. Pe cine ar putea susține Nicușor Dan dintre principalii candidați la Primăria Capitalei

Cristian Tudor Popescu a vorbit luni, pentru B1 TV, despre „paradoxul” de la acest moment al alegerilor pentru Primăria Capitalei, precum și despre „jocurile mult mai complexe decât par”, pe care le face președintele Nicușor Dan în raport cu acest scrutin.

„Adversarul cel mai important pentru Băluță nu e Drulă și nici Ciucu, adversarul cel mai important pentru Ciucu nu e nici Băluță și nu e nici Drulă, adversarul cel mai important pentru Drulă nu sunt ceilalți doi”, a declarat Cristian Tudor Popescu, în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, referindu-se la paradoxul invocat.

Gazetarul a explicat apoi situația fiecăruia dintre principalii candidați.

Ce a spus CTP despre principalii candidați la Primăria Capitalei

Cine este principalul adversar al lui Daniel Băluță (PSD)

„Problema principală a dlui Băluță e dl Grindeanu, șeful lui de partid, pentru că dl Băluță are clar perspective în viitor. A și încercat să ajungă șeful partidului. N-a ținut acum, când s-a bătut cu Grindeanu pentru poziție, după ce și-a dat demisia Ciolacu. Dar e clar că va lucra în această direcție și are perspective. E singurul din PSD care-l poate concura pe viitor pe Grindeanu pentru șefia partidului și chiar mai departe, pentru candidatura la Președinție etc..

Dlui Grindeanu i-ar fi convenit Gabriela Firea, că ea nu l-ar fi amenințat în direcția asta. Nu voia decât la Primărie, la Capitală. Diferența între Băluță și Firea la măsurătoare e mare și atunci îl acceptă pe Băluță, n-are ce să facă.

Iar Firea, care nu-și va pierde veninul politic până în ultima clipă, a simțit momentul și i-a dat președinția PSD București (lui Băluță. N-o obliga nimeni. S-a anunțat cu sprijin, arme și bagaje în favoarea lui Băluță, înțepându-l astfel în coaste pe Grindeanu”, a explicat întâi gazetarul.

Care este principala problemă a lui Ciprian Ciucu (PNL)

Acesta a trecut apoi la candidatul PNL: „Ciucu are o problemă mare. Problema lui e Bolojan. Bolojan a spus: ”am încredere în Ciucu” și a și argumentat de ce. Are și motive să aibă. Ciucu e foarte experimenat, știe administrație, primărie, știe Bucureștiul, are o grămadă de date pentru această funcție. Dar acum, să-ți spună Bolojan că are încredere în tine nu înseamnă o tracțiune, un capital politic pe care ți-l oferă, dimpotrivă, că Bolojan e monstrul național acum

Cum se minte singur Cătălin Drulă (USR)

Cât despre candidatul USR, gazetarul, a remarcat: „Dl Drulă nu mai are în gură decât ”Nicușor Dan”. Pare într-un fel ca și cum ar fi fiul lui Nicușor Dan. (râde) Așa se comportă. (…) Repetă în neștire, încearcă să se situeze ca un pui de cangur în marsupiul lui Nicușor Dan, iar Nicușor Dan nu-l bagă în seamă”.

Pe cine ar putea susține Nicușor Dan dintre principalii candidați la Primăria Capitalei

„În afară de poza aceea de la început, nu l-a mai băgat în seamă deloc și cred că nici n-o să-l bage prea mult, că dl Nicușor Dan face niște jocuri mult mai complexe decât par.

Nu l-ar deranja nici să-l susțină pe dl Băluță. Dl Băluță e acum de partea dlui președinte Nicușor Dan, cu are se încăierase aproape până la fizic acolo, la planșeul Unirii. Deci dl Drulă cred că nu va beneficia de susținerea pe care o așteaptă de la dl Nicușor Dan asta e problema lui și are un pietroi de picior – faptul că alegerile locale de anul trecut și-a pus portretul, poza pe toate gardurile. Îmi amintesc cât eram de uimit că nu erau candidații, domnule! Era Drulă, mare, arăta cu degetul pe toate gardurile și spunea ”recomand eu pe cutare!”.  Rezultatul fiind cel care a fost”, a mai explicat gazetarul Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.

Tags:
Citește și...
Cristian Tudor Popescu: Poporul român nu e în stare să priceapă un lucru de la mână pân’ la gură. La ce s-a referit gazetarul (VIDEO)
Politică
Cristian Tudor Popescu: Poporul român nu e în stare să priceapă un lucru de la mână pân’ la gură. La ce s-a referit gazetarul (VIDEO)
Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum
Politică
Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum
CTP, despre sfințirea Catedralei Naționale: „Aur, aur, aur peste tot!”. Cine este, în viziunea sa, politicianul care „a avut cel mai mult de câștigat” (VIDEO)
Politică
CTP, despre sfințirea Catedralei Naționale: „Aur, aur, aur peste tot!”. Cine este, în viziunea sa, politicianul care „a avut cel mai mult de câștigat” (VIDEO)
Un economist a dezvăluit motivele pentru care Carrefour vrea să plece din România: „Suveraniștii aplaudă frenetic!”
Politică
Un economist a dezvăluit motivele pentru care Carrefour vrea să plece din România: „Suveraniștii aplaudă frenetic!”
Călin Georgescu, pe lista AUR pentru Primăria Capitalei? Ce a anunțat liderul senatorilor partidului
Politică
Călin Georgescu, pe lista AUR pentru Primăria Capitalei? Ce a anunțat liderul senatorilor partidului
Oana Țoiu, ținta unei fotografii trucate. Ce fotografie generată cu AI a fost distribuită masiv de conturi pro-ruse, pe rețelele sociale (FO
Politică
Oana Țoiu, ținta unei fotografii trucate. Ce fotografie generată cu AI a fost distribuită masiv de conturi pro-ruse, pe rețelele sociale (FO
AUR are planuri mari. Simion merge cu Călin Georgescu la Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
AUR are planuri mari. Simion merge cu Călin Georgescu la Nicușor Dan (VIDEO)
Nicușor Dan trimite la CCR o lege uitată 5 ani la Cotroceni. De ce a fost blocată în mandatul lui Iohannis
Politică
Nicușor Dan trimite la CCR o lege uitată 5 ani la Cotroceni. De ce a fost blocată în mandatul lui Iohannis
Scandal între suveraniști și globaliști pe Catedrala Neamului. Război Lazarus-Caramitru (VIDEO)
Politică
Scandal între suveraniști și globaliști pe Catedrala Neamului. Război Lazarus-Caramitru (VIDEO)
PSD insistă pe majorarea salariului minim. România riscă sancțiuni din partea Comisiei Europene
Politică
PSD insistă pe majorarea salariului minim. România riscă sancțiuni din partea Comisiei Europene
Ultima oră
01:00 - Instagram îți oferă mai mult control. Cum poți vedea istoricul de vizionare al Reels-urilor
23:56 - Un obiect verde și strălucitor a fost văzut deasupra Moscovei. Ce explică specialiștii despre lumina verde
23:55 - Preparatul sănătos și gata în mai puțin de jumătate de oră. De ce ingrediente ai nevoie
23:30 - Andrei Bănuță dezvăluie numele vedetei din România de care este îndrăgostit: „N-am șanse cu ea, dar mi-aș dori măcar să o întâlnesc”
23:09 - Un nigerian stabilit în Cluj-Napoca a ajuns în instanță după ce a ajutat la escrocarea mai multor pensionare. Cum erau păcălite femeile
22:53 - Cristian Tudor Popescu: Poporul român nu e în stare să priceapă un lucru de la mână pân’ la gură. La ce s-a referit gazetarul (VIDEO)
22:43 - Era Reel-urilor pierdute în feed-ul nesfârșit a apus. Cum te ajută noul istoric vizionare Reels să regăsești conținutul viral
22:25 - Mihaela Bilic dezvăluie care e desertul de toamnă care nu îngrașă. „Este ideal pentru cei cu diabet sau la cură de slăbire”
22:12 - Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum
22:00 - Stop imediat! Nu ignora acest martor de bord: Decizia greșită te poate lăsa fără motor