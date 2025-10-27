Cristian Tudor Popescu a vorbit luni, pentru B1 TV, despre „paradoxul” de la acest moment al alegerilor pentru , precum și despre „jocurile mult mai complexe decât par”, pe care le face președintele Nicușor Dan în raport cu acest scrutin.

„Adversarul cel mai important pentru Băluță nu e Drulă și nici Ciucu, adversarul cel mai important pentru Ciucu nu e nici Băluță și nu e nici Drulă, adversarul cel mai important pentru Drulă nu sunt ceilalți doi”, a declarat Cristian Tudor Popescu, în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, referindu-se la paradoxul invocat.

Gazetarul a explicat apoi situația fiecăruia dintre principalii candidați.

Ce a spus CTP despre principalii candidați la Primăria Capitalei

Cine este principalul adversar al lui Daniel Băluță (PSD)

„Problema principală a dlui Băluță e dl Grindeanu, șeful lui de partid, pentru că dl Băluță are clar perspective în viitor. A și încercat să ajungă șeful partidului. N-a ținut acum, când s-a bătut cu Grindeanu pentru poziție, după ce și-a dat demisia Ciolacu. Dar e clar că va lucra în această direcție și are perspective. E singurul din PSD care-l poate concura pe viitor pe Grindeanu pentru șefia partidului și chiar mai departe, pentru candidatura la Președinție etc..

Dlui Grindeanu i-ar fi convenit Gabriela Firea, că ea nu l-ar fi amenințat în direcția asta. Nu voia decât la Primărie, la Capitală. Diferența între Băluță și Firea la măsurătoare e mare și atunci îl acceptă pe Băluță, n-are ce să facă.

Iar Firea, care nu-și va pierde veninul politic până în ultima clipă, a simțit momentul și i-a dat președinția PSD București (lui Băluță. N-o obliga nimeni. S arme și bagaje în favoarea lui Băluță, înțepându-l astfel în coaste pe Grindeanu”, a explicat întâi gazetarul.

Care este principala problemă a lui Ciprian Ciucu (PNL)

Acesta a trecut apoi la : „Ciucu are o problemă mare. Problema lui e Bolojan. Bolojan a spus: ”am încredere în Ciucu” și a și argumentat de ce. Are și motive să aibă. Ciucu e foarte experimenat, știe administrație, primărie, știe Bucureștiul, are o grămadă de date pentru această funcție. Dar acum, să-ți spună Bolojan că are încredere în tine nu înseamnă o tracțiune, un capital politic pe care ți-l oferă, dimpotrivă, că Bolojan ”

Cum se minte singur Cătălin Drulă (USR)

Cât despre , gazetarul, a remarcat: „Dl Drulă nu mai are în gură decât ”Nicușor Dan”. Pare într-un fel ca și cum ar fi fiul lui Nicușor Dan. (râde) Așa se comportă. (…) Repetă în neștire, încearcă să se situeze ca un pui de cangur în marsupiul lui Nicușor Dan, iar Nicușor Dan nu-l bagă în seamă”.

Pe cine ar putea susține Nicușor Dan dintre principalii candidați la Primăria Capitalei

„În afară de de la început, nu l-a mai băgat în seamă deloc și cred că nici n-o să-l bage prea mult, că dl Nicușor Dan face niște jocuri mult mai complexe decât par.

Nu l-ar deranja nici să-l susțină pe dl Băluță. Dl Băluță e acum de partea dlui președinte Nicușor Dan, cu are se încăierase aproape până la fizic acolo, la planșeul Unirii. Deci dl Drulă cred că nu va beneficia de susținerea pe care o așteaptă de la dl Nicușor Dan asta e problema lui și are un pietroi de picior – faptul că alegerile locale de anul trecut și-a pus portretul, poza pe toate gardurile. Îmi amintesc cât eram de uimit că nu erau candidații, domnule! Era Drulă, mare, arăta cu degetul pe toate gardurile și spunea ”recomand eu pe cutare!”. Rezultatul fiind cel care a fost”, a mai explicat gazetarul Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.