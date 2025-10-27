B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cristian Tudor Popescu: Poporul român nu e în stare să priceapă un lucru de la mână pân’ la gură. La ce s-a referit gazetarul (VIDEO)

Cristian Tudor Popescu: Poporul român nu e în stare să priceapă un lucru de la mână pân’ la gură. La ce s-a referit gazetarul (VIDEO)

Traian Avarvarei
27 oct. 2025, 22:53
Cristian Tudor Popescu: Poporul român nu e în stare să priceapă un lucru de la mână pân' la gură. La ce s-a referit gazetarul (VIDEO)
Captură Video - Europa FM / Youtube
Cuprins
  1. Cum vede CTP lupta pe subiectul pensiilor magistraților
  2. Cum explică CTP atitudinea lui Sorin Grindeanu
  3. Ce a spus CTP despre lupta lui Bolojan cu pilele lipite de funcții
  4. Cine e cel mai populist din România

Cristian Tudor Popescu a deplâns faptul că poporul român nu e în stare să priceapă faptul că ne aflăm în dificultăți financiare nu din cauza premierului Ilie Bolojan, ci din cauza foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, iar Bolojan doar încearcă să facă ordine după mizeria lăsată de ei. Gazetarul a insistat că Bolojan e singurul de partea dreptății și bunului simț în chestiunea pensiilor magistraților și tot singurul care încearcă să dezlipească pilele care s-au lipit de funcțiile statului de 35 de ani.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cum vede CTP lupta pe subiectul pensiilor magistraților

„În niciun caz nu e vorba de o ceartă, cum spuneți dvs, mimată în ce-l privește pe Bolojan. Dacă vă uitați puțin, avem o tabără alcătuită din CCR, ÎCCJ, CSM, PSD și Nicușor Dan, pe de-o parte, și de cealaltă parte e vorba de ideile de dreptate și bun simț. Astea sunt cele două tabere care se confruntă în chestiunea pensiilor speciale ale magistraților.

Dl Bolojan s-a situat de partea dreptății și bunului simț. Ce poate fi mai drept și de bun simț decât ca din 25.000 de lei, o pensie medie pentru magistrați, să se scadă 30%, adică să câștige 17.000 de lei? Nu sunt aduși în sapă de lemn, nu mor de foame, nici vorbă!, câștigă foarte mult, o să câștige și așa mult!”, a susținut Cristian Tudor Popescu.

Acesta a afirmat apoi că premierul Bolojan, în lupta sa pentru dreptate și bun simț, „e singur cuc, absolut singur”.

Gazetarul a mai remarcat faptul că, în vreme ce Grindeanu „joacă teatru”, „face bășcălie, insulte miștouri la adresa lui Bolojan, „îl insultă sistematic pe dl Bolojan” și „scoate vorbe pe gură, seamă tot mai mult cu o știucă, așa cum i-am spus”, Bolojan mereu i-a răspuns „sec, la obiect și tehnic”.

Cum explică CTP atitudinea lui Sorin Grindeanu

Cristian Tudor Popescu a mai declarat că Sorin Grindeanu are deja asigurată șefia plină a PSD, dar vizează funcția de premier: „Cum să fii președinte de partid fără să fii premier? Adică să ajungi ca Dragnea? În toată tradiția PSD, cine ajunge președinte se zbate cu ghearele și cu dinții să ajungă premier”.

Totuși, Grindeanu nu vrea să fie premier acum, că știe și el că nu sunt bani la buget, dar „face acest teatrul ieftin de tot, după părerea mea, în vederea funcției de premier pe care cu siguranță și-o dorește la un moment dat”.

CTP a mai spus că lui Grindeanu nici vorbă să-i pese că România pierde sute de milioane de euro din PNRR pentru că nu face reforma pensiilor magistraților: „Pe Grindeanu, luând exemplul prietenului Ciolacu, îl doare-n organul genital de PNRR și de banii care se acolo. Nu-l interesează așa ceva”.

Ce a spus CTP despre lupta lui Bolojan cu pilele lipite de funcții

Gazetarul a mai spus că e evident că în continuare statul român cheltuie mai mult decât încasează, și încasează mult pentru că a crescut taxele, deoarece „statul român, din 1989 până acum, în continuarea sistemului ceaușist de nomenclatură și privilegii, a fost înțesat cu lipitori peste tot. În toate companiile și instituțiile și organizațiile de stat sunt indivizi care beneficiază pe baza legii, pe baza legilor puse la punct în acest sens de-a lungul a 35 de ani, pe baza unor contracte beton cu care sunt blindați, că și pe alea și le-au aranjat, astfel încât își pot da niște sume uriașe, înspăimântătoare fără să poată fi opriți. Asta au făcut de 35 de ani, cu asta s-au ocupat. Și sunt înfipți acolo!”.

„Dl Bolojan e primul care încearcă să-i clintească. După 35 de ani, e foarte greu, tocmai pentru că sunt blindați cu legi și contracte”, a mai explicat gazetarul.

Cine e cel mai populist din România

Cristian Tudor Popescu a deplâns apoi faptul că poporul român efectiv nu înțelege că Bolojan nu e vinovat de situația în care ne află, ci doar vrea să facă ordine după mizeria lăsată de alții.

„Oamenii, din păcate… O să spun ceva neplăcut, doamnă Chiriac. Vorbim de populism, politicieni populiști. Știți care e cel mai mare populist acum în România? Poporul român e populist! Pentru că un popor care în proporție de 63% îl respinge pe Bolojan acum nu poate fi decât populist.

E un popor care, într-o proporție majoritară, nu e în stare să priceapă un lucru de la mână pân’ la gură – că situația dificilă în care suntem acum, cu prețurile mari, cu creșterea taxelor, cu dificultățile în care se zbate toată lumea nu, e creată de premierul Bolojan, care e acum la putere. El e făcut responsabil în noroiul minții.

Nu sunt în stare să facă această mișcare simplă mintală: Ciolacu și Ciucă au produs ce se întâmplă acum, nu Bolojan. Bolojan încearcă acum să astupe această gaură. Ciucă măcar tace! Iar ăsta (Ciolacu) vorbește domnule…”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.

Tags:
Citește și...
Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum
Politică
Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum
CTP, despre sfințirea Catedralei Naționale: „Aur, aur, aur peste tot!”. Cine este, în viziunea sa, politicianul care „a avut cel mai mult de câștigat” (VIDEO)
Politică
CTP, despre sfințirea Catedralei Naționale: „Aur, aur, aur peste tot!”. Cine este, în viziunea sa, politicianul care „a avut cel mai mult de câștigat” (VIDEO)
Un economist a dezvăluit motivele pentru care Carrefour vrea să plece din România: „Suveraniștii aplaudă frenetic!”
Politică
Un economist a dezvăluit motivele pentru care Carrefour vrea să plece din România: „Suveraniștii aplaudă frenetic!”
Călin Georgescu, pe lista AUR pentru Primăria Capitalei? Ce a anunțat liderul senatorilor partidului
Politică
Călin Georgescu, pe lista AUR pentru Primăria Capitalei? Ce a anunțat liderul senatorilor partidului
Oana Țoiu, ținta unei fotografii trucate. Ce fotografie generată cu AI a fost distribuită masiv de conturi pro-ruse, pe rețelele sociale (FO
Politică
Oana Țoiu, ținta unei fotografii trucate. Ce fotografie generată cu AI a fost distribuită masiv de conturi pro-ruse, pe rețelele sociale (FO
AUR are planuri mari. Simion merge cu Călin Georgescu la Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
AUR are planuri mari. Simion merge cu Călin Georgescu la Nicușor Dan (VIDEO)
Nicușor Dan trimite la CCR o lege uitată 5 ani la Cotroceni. De ce a fost blocată în mandatul lui Iohannis
Politică
Nicușor Dan trimite la CCR o lege uitată 5 ani la Cotroceni. De ce a fost blocată în mandatul lui Iohannis
Scandal între suveraniști și globaliști pe Catedrala Neamului. Război Lazarus-Caramitru (VIDEO)
Politică
Scandal între suveraniști și globaliști pe Catedrala Neamului. Război Lazarus-Caramitru (VIDEO)
PSD insistă pe majorarea salariului minim. România riscă sancțiuni din partea Comisiei Europene
Politică
PSD insistă pe majorarea salariului minim. România riscă sancțiuni din partea Comisiei Europene
Final de epocă la conducerea PSD București. Gabriela Firea a fost trecută pe linie moartă
Politică
Final de epocă la conducerea PSD București. Gabriela Firea a fost trecută pe linie moartă
Ultima oră
23:56 - Un obiect verde și strălucitor a fost văzut deasupra Moscovei. . Ce explică specialiștii despre lumina verde
23:55 - Preparatul sănătos și gata în mai puțin de jumătate de oră. De ce ingrediente ai nevoie
23:30 - Andrei Bănuță dezvăluie numele vedetei din România de care este îndrăgostit: „N-am șanse cu ea, dar mi-aș dori măcar să o întâlnesc”
23:09 - Un nigerian stabilit în Cluj-Napoca a ajuns în instanță după ce a ajutat la escrocarea mai multor pensionare. Cum erau păcălite femeile
22:43 - Era Reel-urilor pierdute în feed-ul nesfârșit a apus. Cum te ajută noul istoric vizionare Reels să regăsești conținutul viral
22:25 - Mihaela Bilic dezvăluie care e desertul de toamnă care nu îngrașă. „Este ideal pentru cei cu diabet sau la cură de slăbire”
22:12 - Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum
22:00 - Stop imediat! Nu ignora acest martor de bord: Decizia greșită te poate lăsa fără motor
21:59 - Mirabela Grădinaru a intrat în atenția stiliștilor după apariția la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „S-a crezut la funeraliile Reginei Elisabeta”
21:53 - România rămâne printre țările cu cea mai mare percepție a sărăciei. Ce explică acest decalaj față de alte state UE. Analiză Eurostat