Cristian Tudor Popescu a deplâns faptul că poporul român nu e în stare să priceapă faptul că ne aflăm în dificultăți financiare nu din cauza premierului Ilie Bolojan, ci din cauza foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, iar Bolojan doar încearcă să facă ordine după mizeria lăsată de ei. Gazetarul a insistat că Bolojan de partea dreptății și bunului simț în chestiunea pensiilor magistraților și tot singurul care încearcă să dezlipească pilele care s-au lipit de funcțiile statului de 35 de ani.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cum vede CTP lupta pe subiectul pensiilor magistraților

„În niciun caz nu e vorba de o ceartă, cum spuneți dvs, mimată în ce-l privește pe Bolojan. Dacă vă uitați puțin, avem o tabără alcătuită din CCR, ÎCCJ, CSM, PSD și Nicușor Dan, pe de-o parte, și de cealaltă parte e vorba de ideile de dreptate și bun simț. Astea sunt cele două tabere care se confruntă în chestiunea pensiilor speciale ale magistraților.

Dl Bolojan s-a situat de partea dreptății și bunului simț. Ce poate fi mai drept și de bun simț decât ca din 25.000 de lei, o pensie medie pentru magistrați, să se scadă 30%, adică să câștige 17.000 de lei? Nu sunt aduși în sapă de lemn, nu mor de foame, nici vorbă!, câștigă foarte mult, o să câștige și așa mult!”, a susținut Cristian Tudor Popescu.

Acesta a afirmat apoi că premierul Bolojan, în lupta sa pentru dreptate și bun simț, „e singur cuc, absolut singur”.

Gazetarul a mai remarcat faptul că, în vreme ce Grindeanu „joacă teatru”, „ , insulte miștouri la adresa lui Bolojan, „îl insultă sistematic pe dl Bolojan” și „scoate vorbe pe gură, seamă tot mai mult cu o știucă, așa cum i-am spus”, Bolojan mereu „sec, la obiect și tehnic”.

Cum explică CTP atitudinea lui Sorin Grindeanu

Cristian Tudor Popescu a mai declarat că Sorin Grindeanu are deja asigurată șefia plină a PSD, dar vizează funcția de premier: „Cum să fii președinte de partid fără să fii premier? Adică să ajungi ca Dragnea? În toată tradiția PSD, cine ajunge președinte se zbate cu ghearele și cu dinții să ajungă premier”.

Totuși, Grindeanu nu vrea să fie premier acum, că știe și el că nu sunt bani la buget, dar „face acest teatrul ieftin de tot, după părerea mea, în vederea funcției de premier pe care cu siguranță și-o dorește la un moment dat”.

CTP a mai spus că lui Grindeanu nici vorbă să-i pese că România pierde sute de milioane de euro din PNRR pentru că nu face reforma pensiilor magistraților: „Pe Grindeanu, luând , îl doare-n organul genital de PNRR și de banii care se acolo. Nu-l interesează așa ceva”.

Ce a spus CTP despre lupta lui Bolojan cu pilele lipite de funcții

Gazetarul a mai spus că e evident că în continuare statul român cheltuie mai mult decât încasează, și încasează mult pentru că a crescut taxele, deoarece „statul român, din 1989 până acum, în continuarea sistemului ceaușist de nomenclatură și privilegii, a fost înțesat cu lipitori peste tot. În toate companiile și instituțiile și organizațiile de stat sunt indivizi care beneficiază pe baza legii, pe baza legilor puse la punct în acest sens de-a lungul a 35 de ani, pe baza unor contracte beton cu care sunt blindați, că și pe alea și le-au aranjat, astfel încât își pot da , înspăimântătoare fără să poată fi opriți. Asta au făcut de 35 de ani, cu asta s-au ocupat. Și sunt înfipți acolo!”.

„Dl Bolojan e primul care încearcă să-i clintească. După 35 de ani, e foarte greu, tocmai pentru că sunt blindați cu legi și contracte”, a mai explicat gazetarul.

Cine e cel mai populist din România

Cristian Tudor Popescu a deplâns apoi faptul că poporul român efectiv nu înțelege că Bolojan nu e vinovat de situația în care ne află, ci doar vrea să facă ordine după mizeria lăsată de alții.

„Oamenii, din păcate… O să spun ceva neplăcut, doamnă Chiriac. Vorbim de populism, politicieni populiști. Știți care e cel mai mare populist acum în România? Poporul român e populist! Pentru că un popor care în proporție de 63% îl respinge pe Bolojan acum nu poate fi decât populist.

E un popor care, într-o proporție majoritară, nu e în stare să priceapă un lucru de la mână pân’ la gură – că situația dificilă în care suntem acum, cu prețurile mari, cu creșterea taxelor, cu dificultățile în care se zbate toată lumea nu, e creată de premierul Bolojan, care e acum la putere. El e făcut responsabil în noroiul minții.

Nu sunt în stare să facă această mișcare simplă mintală: Ciolacu și Ciucă au produs ce se întâmplă acum, nu Bolojan. Bolojan încearcă acum să astupe această gaură. Ciucă măcar tace! Iar ăsta (Ciolacu) vorbește domnule…”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.