Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a oferit o reacție, după ce , înaintată de AUR împotriva ei, a fost respinsă. Ministra a făcut declarații în ceea ce privește situația hidrocentralelor pentru care nu a emis avizul de mediu.

Buzoianu a fost întrebată ce părere are despre poziția pe care social-democrații au adoptat-o, în ceea ce o privește, însă aceasta a refuzat să comenteze foarte mult pe această temă.

Ce a declarat ministrul Mediului despre Hidrocentrala de la Pașcani

Diana Buzoianu a afirmat că în privința Hidrocentralei de la Pașcani a avut analize făcute pe documente. De asemenea, șefa de la Mediu a spus că „etapele legale trebuie să fie realizate, pentru că ele vor asigura la final că oamenii au și drepturile lor protejate și proiectele acestea sunt și în acord cu legislația de mediu”.

„Urmează să fie pe legea actuală, dacă legea este cea pe care ne uităm astăzi, urmează să fie înființat un comitet interministerial în care să fie analizate tehnic aceste studii. Că este nevoie de o analiză tehnică a acestor studii reiese inclusiv din faptul că analiza tehnică făcută în aceste comisii pentru Pașcani, de exemplu, s-a soldat nu cu o modificare, nu două, de trei ori, trei rânduri de modificări aduse studiilor de la Hidroelectrica. Deci, etapele legale trebuie să fie realizate, pentru că ele vor asigura la final că oamenii au și drepturile lor protejate și proiectele acestea sunt și în acord cu legislația de mediu”, a declarat Diana Buzoianu la Parlament, conform

Buzoianu a afirmat că Ministerul Mediului a dorit să se asigure că este respectat rolul principal pe care îl au hidrocentralele.

„Și am spus chiar de luni că încercăm săptămâna aceasta, dacă nu cel târziu săptămâna viitoare. Sunt pur și simplu niște etape interne de semnături care mai trebuiau să fie aduse în ultimele zile. Repet, am avut acest studiu făcut separat de către Apele Române, pentru că voiam să ne asigurăm că rolul principal al acestor hidrocentrale este respectat și că toate măsurile au fost respectate. Am primit acum mai puțin de o săptămână acest studiu realizat de Apele Române. Drept urmare, el este pe un traseu clar”, a spus Diana Buzoianu.

Cum a reacționat Diana Buzoianu când a fost întrebată de PSD

De asemenea, ministra a fost întrebată ce părere are despre poziția pe care Aceasta nu a oferit prea multe detalii în acest sens, însă a subliniat că sunt mulți oameni care vor să genereze conflicte în aceste zile, dar ea este liniștită, deoarece are „partea ei de lege”.

„Eu sunt mai puțin preocupată de părerile subiective. Sunt preocupată de, efectiv, legislație, să vedem, să discutăm obiectiv. Foarte multă lume încearcă să transpună în aceste zile dispute. Eu sunt liniștită pentru că știu că am de partea mea legea și, practic, legea astăzi este respectată la literă. Iar ăsta este un lucru pe care îl doresc absolut tuturor miniștrilor – să respecte absolut toată legislația la literă și sunt convinsă că asta vor face”, a adăugat ministra Mediului.

Ce a spus Sorin Grindeanu despre acțiunile Dianei Buzoianu

„Eu pot să spun că respect credinţele care ţin de militantismul de tip Greenpeace al doamnei ministru – şi sunt lucruri în care dânsa crede – sunt lucruri pe care le respect, dar cu care nu pot să fiu de acord atâta timp cât avem în Programul de guvernare, de exemplu, că patru hidrocentrale, procedurile vor fi străbătute cu celeritate, că se vor termina rapid toate aceste proceduri. Nu stă în picioare nicio explicaţie, pentru că ai un Program de guvernare care spune acest lucru. De asemenea, aici vorbim de obiective care sunt într-o fază foarte înaintată, înainte de a fi terminate. Cel puţin în cazul Paşcani putea fi semnată această autorizaţie de mediu, cred că din luna august”, a afirmat liderul PSD, în cadrul unei