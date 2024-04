Cum s-a prăbușit în sondaje AUR, partidul lui George Simion: Multe scandaluri în Parlament, zero soluții, un caz de viol și unul de agresiune în familie, instigare la violență și anturaje mafiote

Românii par să se fi lămurit ce e cu AUR de fapt. Cotată anul trecut chiar și cu peste 20% în preferințele electoratului, formațiunea extremistă abia are 14% în cel mai recent sondaj CURS. Se întâmplă la finalul unei legislaturi în care partidul a promis că va face dreptate și va veni cu inițiative pentru români, dar nu a livrat decât scandal și violență.

De asemenea, și imaginea de partid antisistem pare să se fi făcut țăndări, dat fiind că AUR a primit în rândurile sale numeroși politicieni controversați, care nu mai erau agreați în celelalte partide.

Iar campania a început cum nu se poate mai prost pentru AUR: sute de membri din țară au părăsit formațiune, aducând acuzații grave la adresa conducerii reprezentate de George Simion. Iar la evenimente nu se înghesuie nimeni. De exemplu, la evenimentul electoral de la Constanța, din weekend, erau așteptați peste 120 de oameni cu mâncare și băutură gratis, precum și cu un spectacol de stand-up comedy. Dar abia au venit vreo 40.

AUR, în cădere liberă: Ce arată ultimul sondaj CURS

La cel mai recent sondaj CURS, 53% dintre respondenți au spus că vor vota alianța PSD-PNL la alegerile europarlamentare.

AUR se află la mare distanță, cu doar 14%.

În cazul alegerilor locale, PSD e favorit, cu 35%, urmat de PNL, cu 21% din intențiile de vot. AUR e abia pe locul trei și la mare distanță, cu 13%.

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 19-28 martie, pe un eșantion de 1.067 de persoane și are o marjă de eroare de +/-3%.

Cum s-a prăbușit AUR: Poleială frumoasă la exterior, scandal și violențe la interior

Prăbușirea AUR în sondaje se întâmplă în contextul în care formațiunea a promis că va veni în Parlament cu reforme și proiecte de legi pentru români. Nu a livrat, însă, decât

Parlamentarii AUR au avut de multe ori ieșiri agresive, chiar violente în Parlament și nu au venit niciodată cu alternative la proiectele de legi pe care le criticau.

Nici în stradă nu a fost mai bine, liderul partidului, George Simion, comportându-se de multe ori exact ca un șef de galerie huligan la manifestațiile pe care le organizau.

Mai grave au fost scandalurile cu note violente în care au fost implicați membrii partidului.

Un exemplu este cel al deputatului Viorel Focșa, care . După izbucnirea scandalului, AUR a anunțat George Simion a deplâns atunci faptul că societatea românească „întoarce privirea” de la cazurile de violență domestică, dar a spus că el „nu vrea să bage gunoiul sub preș”. Ulterior, Viorel Focșa a anunțat chiar de la tribuna Parlamentului că

Furie a stârnit și cazul de viol de la tabără de vară a AUR de anul trecut. de o minoră de 17 ani la adresa unor membri AUR , pe care scria negru pe alb „agresiune fizică umană” și „afirmativ viol”. Unii lideri AUR au dat vina tot pe victimă. Este și cazul deputatului Dan Tănasă, care a susținut despre adolescentă că „a consumat mai mult decât este cazul, ea a recunoscut că a consumat singură. Poliţia a fost la faţa locului, există înregistrări de pe bodycam că ea este în regulă, poliţia a fost acolo”.

Controversată a fost și nunta lui George Simion, transformată de acesta dintr-un eveniment privat într-unul de campanie. : socrul mare, bucătarul și unul dintre nași au fost condamnați penal în trecut pentru furt calificat, lovire, conducere fără permis și fugă de la locul accidentului. La rândul său, tatăl lui Simion a fost condamnat pentru ultraj.

Mai recent, Ovidiu Cupșa, candidatul AUR la Primăria Constanța, a susținut, într-un video pe Facebook, că un om care suferă de depresie „nu a luat destulă bătaie când era mic” și că „depresia se tratează cu bătaie”.

Dumitru Coarnă, despre AUR: Monștri care vor distruge România

În ultimele luni, sute de membri AUR au părăsit formațiunea, lansând acuzații grave la adresa conducerii. Este și , care a plecat din AUR cu tot cu filiala Călărași: „Nu vreau sa particip la construirea unor monstri politici. Nu vreau sa am constiinta incarcata cu niste oameni care vor ajunge in functii de conducere, oameni care sunt diabolici. Nu vreau sa am constiinta incarcata cu monstri din astia care vor distruge Romania, la propriu”.

că AUR „e o mare păcăleală, e o formă fără fond”, că e „partidul fără membri” și că „sunt foarte multe infracțiuni pe care omul ăsta (George Simion) le săvârșește și acest partid, dar nu prea sunt cercetate”.

De altfel, mai mulți politicieni au atras atenția că AUR e o formă fără fond, o entitate construită pe propagandă și minciuni.