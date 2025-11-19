Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat că dacă va câștiga alegerile, vrea să fuzioneze Metrorex cu STB și să facă în rețeaua de , astfel încât aceasta să se dezvolte coerent și integrat în tot Bucureștiul. Drulă a explicat de ce ca primăriile de sector să facă marile proiecte de infrastructură.

Cum vrea Drulă să facă investiții în infrastructură

„Noi n-avem nevoie de bani din altă parte, avem nevoie și să meargă pe priorități. Președintele (Nicușor Dan) a spus: infrastructură înainte de panseluțe! Și mie-mi plac florile, dar e vorba despre a pune prioritățile în ordinea lor. Extinderea rețelei de metrou…

Eu vreau să fuzionăm Metrorex cu STB într-o singură companie, cum e la Viena. Transportul de suprafață integrat cu cel din suberan.

Vreau să dezvoltăm linia M5, cea care trece pe bulevardul Elisabeta, continuarea din Drumul Taberei.

Vreau să reabilităm bulevarde, să facem inelele”, a declarat Cătălin Drulă, în cadrul podcastului

Candidatul USR a repetat apoi că e nevoie de un buget unic metropolitan, ca Primăria Generală să aibă bani pentru marile proiecte de infrastructură și ea să se ocupe de ele, nu primăriile de sector: „E împotriva oricărui principiu de management sănătos la cap ca o bucată din oraș să preia proiecte punctuale, că ele nu au nicio coerență între ele”.