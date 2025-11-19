B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Cătălin Drulă: Eu vreau să fuzionăm Metrorex cu STB, să dezvoltăm linia M5 de metrou și să reabilităm bulevarde

Cătălin Drulă: Eu vreau să fuzionăm Metrorex cu STB, să dezvoltăm linia M5 de metrou și să reabilităm bulevarde

Traian Avarvarei
19 nov. 2025, 12:34
Cătălin Drulă: Eu vreau să fuzionăm Metrorex cu STB, să dezvoltăm linia M5 de metrou și să reabilităm bulevarde
Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat că dacă va câștiga alegerile, vrea să fuzioneze Metrorex cu STB și să facă investiții serioase în rețeaua de transport în comun, astfel încât aceasta să se dezvolte coerent și integrat în tot Bucureștiul. Drulă a explicat de ce nu e de acord ca primăriile de sector să facă marile proiecte de infrastructură.

Cum vrea Drulă să facă investiții în infrastructură

„Noi n-avem nevoie de bani din altă parte, avem nevoie să nu fie împărțiți și să meargă pe priorități. Președintele (Nicușor Dan) a spus: infrastructură înainte de panseluțe! Și mie-mi plac florile, dar e vorba despre a pune prioritățile în ordinea lor. Extinderea rețelei de metrou…

Eu vreau să fuzionăm Metrorex cu STB într-o singură companie, cum e la Viena. Transportul de suprafață integrat cu cel din suberan.

Vreau să dezvoltăm linia M5, cea care trece pe bulevardul Elisabeta, continuarea din Drumul Taberei.

Vreau să reabilităm bulevarde, să facem inelele”, a declarat Cătălin Drulă, în cadrul podcastului Drept la vot.

Candidatul USR a repetat apoi că e nevoie de un buget unic metropolitan, ca Primăria Generală să aibă bani pentru marile proiecte de infrastructură și ea să se ocupe de ele, nu primăriile de sector: „E împotriva oricărui principiu de management sănătos la cap ca o bucată din oraș să preia proiecte punctuale, că ele nu au nicio coerență între ele”.

