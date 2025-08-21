B1 Inregistrari!
Premierul Bolojan a anunțat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc în noiembrie. Cine e cotat sus în sondaje, potrivit liderului PNL

Premierul Bolojan a anunțat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc în noiembrie. Cine e cotat sus în sondaje, potrivit liderului PNL

Traian Avarvarei
21 aug. 2025, 22:27
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan (PNL), a declarat, joi, că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc în luna noiembrie, dar Guvernul nu a stabilit încă o dată. Acesta a mai spus că partidele din coaliție trebuie să decidă dacă vor susține un candidat comun, iar în sondajele PNL, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, se află printre favoriți.

Cuprins

  • Ce a spus Bolojan despre alegerile pentru Primăria Capitalei
  • De ce vrea Drulă (USR) să candideze și ce atuuri spune că are
  • De ce liberalii sunt rezervați în a-și anunța intențiile

Ce a spus Bolojan despre alegerile pentru Primăria Capitalei

„La Bucureşti avem alegeri din primul tur, deci candidatul care are cel mai mare număr de voturi, indiferent cât are, are şanse foarte mari să fie primar. Pe cale de consecinţă, consider că partidele care astăzi sunt parte a coaliţiei trebuie să analizeze la modul cel mai serios susţinerea, poate în totalitate, deşi nu e foarte uşor să faci acest lucru, a unui candidat sau cel puţin două partide să găsească o formulă să susţină un candidat, dar stabilirea acestui candidat trebuie să se facă pe nişte analize sociologice, în aşa fel încât să nu mai recurgem la candidaţi care nu sunt testaţi, nu sunt verificaţi.

Noi am testat trei dintre colegii noştri care ar putea să candideze şi am constatat că domnul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în Bucureşti, este într-un top al încrederii între cei care au fost testaţi. Având în vedere şi experienţa dânsului, personală, şi rezultatele pe care le-a obţinut la Primăria Sectorului 6, considerăm că este unul din candidaţii redutabili şi sigur, nominalizarea dânsului în calitate de candidat la funcţia de primar s-ar putea face după stabilirea datei alegerilor. (..) Este una din soluţiile bune pentru Bucureşti, pe care le văd fezabile”, a declarat Ilie Bolojan, pentru Observator News.

De ce vrea Drulă (USR) să candideze și ce atuuri spune că are

Tot joi, pe B1 TV, Cătălin Drulă, fost lider USR și fost ministru al Transporturilor, a declarat că e decis să candideze la Primăria Capitalei și speră să obțină sprijinul PNL și al altor mici partide din București. El a mai spus că are deja susținerea președintelui Nicușor Dan.

„Eu am susținerea lui Nicușor Dan. Cu susținerea lui Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan cred că putem avea resursele pentru București. Nu vrem bani din altă parte, banii noștri, ai bucureștenilor, ăia pe care-i trimitem la bugetul de stat, dar nu mai vrem din pix să fie tăiat de la Primăria Capitalei. Deci din taxele plătite de oameni. (…)

Eu vreau să fiu primar la București, mă pasionează, sunt bucureștean, aici am copilărit, m-am îndrăgostit, îmi cresc copiii, știu orașul ăsta și l-am bătut dintr-un capăt în altul. (…) Chiar vreau să fac lucruri bune pentru orașul ăsta, nu-mi caut un job. Avem idei de proiecte”, a mai declarat Cătălin Drulă, pentru B1 TV.

De ce liberalii sunt rezervați în a-și anunța intențiile

În schimb, liberalii sunt rezervați în a anunța candidaturi, pe motiv că nu e normal să facă acest lucru atât timp cât încă nici n-a fost stabilită data alegerilor.

„O discuție despre o candidatură cred că trebuie să vină ulterior, după data alegerilor setate de către Guvernul României. Consider că un acest demers de a-ți anunța candidatura înainte de a vedea când sunt alegerilor este un pic, să spun, neserios, pentru că bucureștenii așteaptă de la noi, mai ales noi cei care suntem în Executiv, să ne ținem de treabă și să nu stăm preocupați cu campanii electorale sau cu anunțuri”, a afirmat Stelian Bujduveanu (PNL), primarul general interimar al Capitalei.

În schimb, nici el n-a exclus o candidatură a sa punctând, de asemenea, că ar fi bine să fie candidatul comun al dreptei.

La rândul său, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6, a spus că nu se grăbește să-și anunțe candidatura, fiind necesară în prealabil o discuție cu USR, pornind de la sondaje.

