Elena Lasconi, fostă candidată la alegerile prezidențiale, l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că este un om „orgolios, răzbunător și încăpățânat” și că are un „mandat” să se comporte ca o „picătură chinezească” împotriva procurorul-şef al DNA, Marius Voineag.

Ce a spus Lasconi despre Nicușor Dan și DNA

„Cred că (Nicușor Dan – n.r.) are un mandat. Să fie picătura chinezească împotriva acestui domn. Eu în continuare am încredere în instituții. Mai degrabă m-aș fi interesat de bugetul pe care îl are DNA, aș fi lăsat DNA un buget mai mare și libertate DNA să își facă treaba. Multe se reduc la bani. E important să ai posibilitatea să cercetezi bine fiecare caz inclusiv pe cei care au sponsorizat în campanii electorale”, a declarat Elena Lasconi, la

Primărița din Câmpulung a mai susținut că „avem conducătorii pe care îi merităm” deoarece „nu ne mai uităm la caracterul oamenilor, la faptele concrete ale politicienilor”.

Ce a spus Lasconi despre pozele în care ar apărea Dan, Ponta și Coldea

Elena Lasconi a explicat apoi rațiunile pentru care, în campania electorală de anul trecut, a publicat primite „pe mail” în care ar apărea Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, fostul șef adjunct al SRI. Lasconi spune că nici acum nu știe dacă pozele respective sunt reale, dar era dreptul ei să întrebe și cere ca DNA să se autosesizeze.

„Acesta e momentul în care , nu le-am pierdut eu. Eu eram la 10% atunci. Decizia de a le publica a fost tocmai în sensul acesta.

Lucrurile erau foarte clare, eu am fost lăsată singură. Nu am avut nici 10.000 de euro și cu toate astea eram la 10% în sondaje. Cu 10% nu intri în turul 2. Eu m-am tot gândit, m-am tot uitat la ele. Eu nu am zis nicio secundă dacă sunt sau nu reale. (…)

Nu l-am pângărit, eu am întrebat dacă sunt reale. Postarea a fost că trebuie să dea un răspuns. Nicușor Dan, Coldea, Ponta, cine a fost în aceste fotografii. Nu puteam să nu le arăt. Nu puteam să nu le dau. M-am gândit la rece dacă sunt la 10% aceste fotografii ar putea să mă crească puțin sau să mă coboare și să îl ajute pe el. Și am jucat așa. Deși el nu ar fi făcut niciodată asta. (…)

El a avut mulți dubioși în jurul lui și în campania de prezidențiale și cea de la primărie. Apar aceste poze, e normal ca eu să îmi pun întrebări. (…) Coldea are dosar, da, la DNA? (…) Sunt și pozele astea, sunt adevărate sau nu, vă rog eu, DNA să se autosesizeze. sunt adevărate zvonurile astea?”, a mai declarat Elena Lasconi.

Ce comparație a făcut Lasconi între ea și Nicușor Dan

Totodată, aceasta a spus că Nicușor Dan are „are un comportament de copil care a fost defavorizat toată viața lui și trebuie să fie protejat” și că „am văzut că oamenii trăiau în era nu cea a adevărului ci a percepțiilor și el trebuia să fie protejat doar pentru că a fost olimpic cândva”, pe când „într-o femeie e mult mai ușor să dai, trăim într-o societate misogină, e ușor să dai într-o femeie, să o umilești, să o reduci la tăcere și eventual să o trimiți și la cratiță cu un șut în fund”.

„Dacă vreți să faceți un exercițiu, a fost cel mai bun pe care l-am învățat la școala BBC, ascultați-l (pe Nicușor Dan n.red) când a fost la Sinteza Zilei să vedeți de câte ori s-a uitat la domnul Gâdea și de câte ori în stânga lui, prin el. Un om care nu reușește să se uite în ochii tăi, care are nevoie când sunt lucruri complicate să se scarpine, uitați-vă fără sunet, nu la ce spune, corpul vorbește despre oameni. Eu am spus care e părerea mea înainte de a deveni președinte și într-un fel faptul că e președinte mi se datorează și mie”, a mai afirmat Elena Lasconi, la Antena 3 CNN.

Nu e prima oară când aceasta îl critică pe Nicușor Dan de când a devenit președinte. Recent, Lasconi a remarcat faptul că „după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni ne-am trezit cu o noptieră”. De asemenea, aceasta pe Dan: „Ce se întâmplă acum ar putea duce la suspendarea dumneavoastră din funcție în maximum trei ani și la un viitor periculos pentru țară”.