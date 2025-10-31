Ludovic Orban a clarificat speculațiile cu privire la o apropierea dintre președintele Nicușor Dan și liderii PSD. , a explicat în acest context, cum s-a făcut desemnarea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.

Ludovic Orban clarifică relația dintre președinte și PSD

Consilierul prezidențial a făcut o serie de comentarii menite să clarifice speculațiile referitoare la o așa-zisă apropiere între Nicușor Dan și PSD. Ludovic Orban a abordat subiectul într-o intervenție în emisiunea Special B1 cu Nadia Ciurlin. El a declarat că tema a fost lansată chiar de aceștia din urmă.

„A fost o temă pe care au încerca s-o impună pe agenda publică chiar liderii PSD. Președintele Nicușor Dan este un om echilibrat, non-conflictual. Președintele a fost obligat să negocieze formarea acestei coaliții. Istoria politică a domnului președinte este, mai curând, de confruntare cu PSD. Dar cu toate acestea a trecut peste istoria aceasta și încearcă să aibă o relație cât mai principială cu toate formațiunile politice din coaliție, inclusiv PSD”, a explicat consilierul prezidențial.

Potrivit spuselor sale, un exemplu care demonstrează că nu există nici o afinitate între Nicușor Dan și PSD este numirea Oanei Gheorghiu. Șeful statului a semnat decretul de numire în funcția de președinte, în ciuda opoziției liderului social-democrat.

„Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan, cred că a demonstrat, chiar ieri, că face ceea ce este corect. În ciuda unei opoziției scandaloase exprimată de liderul PSD împotriva desemnării Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, președintele a numit-o. A numit-o pentru că așa era corect”, a explicat Orban.

Consilierul prezidențial explică rațiunea numirii Oanei Gheorghiu

Ludovic Orban a explicat ce rațiuni au stat în spatele deciziei de nominalizare a Oanei Gheorghiu în funcția de . El a spus că o astfel de funcție este prevăzută în acordul de coaliție. Iar premierul nu a făcut decât să pună în practică acest acord.

„În coaliție s-a hotărât să fie numit un viceprim-ministru tehnocrat, propus de premierul Bolojan și care să se ocupe de anumite teme într-o gândire strategică și de urmărire a lor, de la debirocratizare până la managementul companiilor, la relația cu mediul privat. Iar Ilie Bolojan nu a făcut decât să propună o persoană conform deciziei coaliției”, a mai spus Ludovic Orban.

Consilierul președintelui s-a arătat convins că noul vicepremier are toate calitățile și competențele pentru a aduce un plus în actuala guvernare. El a descris opoziția lui Sorin Grindeanu ca fiind lipsită de rațiune.

„Opoziția exprimată de un lider din coaliție a fost fără nici un fel de rațiune și, mai ales, împotriva unui om care a demonstrat de-a lungul carierei că știe să construiască, că este un om de caracter, bine pregătit profesional, care poate să aducă un plus în activitatea guvernului”, a mai comentat consilierul.

Ludovic Orban, despre speculațiile lansate de PSD

Consilierul prezidențial a mai arătat că înaintea semnării decretului de numire a Oanei Gheorghiu pe mai multe canale media s-a acreditat ideea că președintele ar ține partea lui .

„Toată ziua anterioară semnării decretului de numire, de către Nicușor Dan, pe foarte multe canale media s-a încercat să se impună narativul că, în conflictul dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, președintele ar ține partea lui Grindeanu”, a mai spus Ludovic Orban.

El a spus că dorește ca actuala să funcționeze. Totodată, el a spus că este nevoie de decizii care să facă România să avanseze,