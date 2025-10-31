Ludovic Orban a clarificat speculațiile cu privire la o apropierea dintre președintele Nicușor Dan și liderii PSD. Consilierul prezidențial, a explicat în acest context, cum s-a făcut desemnarea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.
Consilierul prezidențial a făcut o serie de comentarii menite să clarifice speculațiile referitoare la o așa-zisă apropiere între Nicușor Dan și PSD. Ludovic Orban a abordat subiectul într-o intervenție în emisiunea Special B1 cu Nadia Ciurlin. El a declarat că tema a fost lansată chiar de aceștia din urmă.
„A fost o temă pe care au încerca s-o impună pe agenda publică chiar liderii PSD. Președintele Nicușor Dan este un om echilibrat, non-conflictual. Președintele a fost obligat să negocieze formarea acestei coaliții. Istoria politică a domnului președinte este, mai curând, de confruntare cu PSD. Dar cu toate acestea a trecut peste istoria aceasta și încearcă să aibă o relație cât mai principială cu toate formațiunile politice din coaliție, inclusiv PSD”, a explicat consilierul prezidențial.
Potrivit spuselor sale, un exemplu care demonstrează că nu există nici o afinitate între Nicușor Dan și PSD este numirea Oanei Gheorghiu. Șeful statului a semnat decretul de numire în funcția de președinte, în ciuda opoziției liderului social-democrat.
„Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan, cred că a demonstrat, chiar ieri, că face ceea ce este corect. În ciuda unei opoziției scandaloase exprimată de liderul PSD împotriva desemnării Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, președintele a numit-o. A numit-o pentru că așa era corect”, a explicat Orban.
Ludovic Orban a explicat ce rațiuni au stat în spatele deciziei de nominalizare a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. El a spus că o astfel de funcție este prevăzută în acordul de coaliție. Iar premierul nu a făcut decât să pună în practică acest acord.
„În coaliție s-a hotărât să fie numit un viceprim-ministru tehnocrat, propus de premierul Bolojan și care să se ocupe de anumite teme într-o gândire strategică și de urmărire a lor, de la debirocratizare până la managementul companiilor, la relația cu mediul privat. Iar Ilie Bolojan nu a făcut decât să propună o persoană conform deciziei coaliției”, a mai spus Ludovic Orban.
Consilierul președintelui s-a arătat convins că noul vicepremier are toate calitățile și competențele pentru a aduce un plus în actuala guvernare. El a descris opoziția lui Sorin Grindeanu ca fiind lipsită de rațiune.
„Opoziția exprimată de un lider din coaliție a fost fără nici un fel de rațiune și, mai ales, împotriva unui om care a demonstrat de-a lungul carierei că știe să construiască, că este un om de caracter, bine pregătit profesional, care poate să aducă un plus în activitatea guvernului”, a mai comentat consilierul.
Consilierul prezidențial a mai arătat că înaintea semnării decretului de numire a Oanei Gheorghiu pe mai multe canale media s-a acreditat ideea că președintele ar ține partea lui Sorin Grindeanu în conflictul cu Ilie Bolojan.
„Toată ziua anterioară semnării decretului de numire, de către Nicușor Dan, pe foarte multe canale media s-a încercat să se impună narativul că, în conflictul dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, președintele ar ține partea lui Grindeanu”, a mai spus Ludovic Orban.
El a spus că șeful statului dorește ca actuala coaliție să funcționeze. Totodată, el a spus că este nevoie de decizii care să facă România să avanseze,
„S-a demonstrat că nu este așa, președintele ține partea echilibrului și raționalității. Președintele își dorește ca această coaliție să ia deciziile care sunt absolut necesare, indispensabile pentru mersul înainte al României”, a încheiat consilierul Orban.