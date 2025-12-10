Florin Manole (PSD), ministrul Muncii, a declarat că ministerul pe care-l conduce și partidul din care provine vor milita „până în ultima clipă” pentru majorarea salariului minim anul viitor. Asta în contextul discuțiilor că acesta ar trebuit, totuși, înghețat. Declarația a fost făcută după a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, unde Guvernul, sindicatele și patronatele au încercat să ajungă la un punct comun pe acest subiect. O decizie ar urma să fie luată săptămâna viitoare.

Manole argumentează de ce susține creșterea salariului minim

„Premierul a propus ca decizia să se ia la începutul săptămânii viitoare. Toate părțile și-au prezentat opinia și propunerile. Evident, Ministerul Muncii a argumentat odată în plus, la masă cu partenerii sociali, pentru nevoia creșterii salariului minim din motive lesne de înțeles – inflație crescută, afectarea puterii de cumpărare, faptul că suntem printre țările UE în care se înregistrează sărăcie în rândul muncitorilor, ceea ce mie mi se pare inacceptabil, adică să lucrezi, să ai o muncă decentă, legal, și să nu reușești să faci față cheltuielilor.

Au fost, evident, și opinii pentru menținerea actualului nivel al salariului minim. Ele . Cred că încă mai e spațiu de negociere.

Bugetul nu va fi afectat de această măsură, va fi doar un impact pozitiv, în sensul creșterii colectării la buget. Sunt foarte puțini salariați cu minim pe economie în sistemul de stat sau asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități. Deci impactul e pozitiv”, a declarat Florin Manole.

Pleacă PSD de la guvernare dacă Bolojan decide înghețarea salariului minim?

Întrebat ce va face PSD dacă premierul PNL va decide, totuși, salariului minim, Manole a afirmat că PSD va milita „până în ultima clipă” pentru creșterea salariului minim și „n-aș vrea să anticipez, cu atât mai puțin să accept cuvântul ”a ignora”; suntem într-o coaliție, fiecare parte are un cuvânt de spus”.

Ministrul Florin Manole a mai declarat că „statul ar mai pierde niște miliarde de lei direct și indirect, din taxe pe consum”, dacă salariul minim n-ar crește de la anul.