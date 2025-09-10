Nicușor Dan: Vom fi în oarecare suferință, dar sfârșitul de 2026 e, în opinia mea, capătul tunelului / România nu are un plan de țară. Există voință de reformă, dar dacă ne uităm la cum, mai avem de lucrat puțin (VIDEO)

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook