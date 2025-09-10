B1 Inregistrari!
Nicușor Dan: Vom fi în oarecare suferință, dar sfârșitul de 2026 e, în opinia mea, capătul tunelului / România nu are un plan de țară. Există voință de reformă, dar dacă ne uităm la cum, mai avem de lucrat puțin (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 sept. 2025, 13:11
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook

Președintele Nicușor Dan a susținut un discurs miercuri, la AmCham (The American Chamber of Commerce in Romania) CEO Business Forum 2025, despre situaţia economică a țării.

Declarațiile lui Nicușor Dan:

  • În primul rând, îmi aduc aminte de ultima noastră interacțiune, cred că sunt trei ani de atunci, eram primar, și a fost destul de bărbătească (râde). Imediat ce colegii noștri din presă ne vor lăsa, sunt gata să avem același tip de interacțiune, cât de directă v-o doriți.
  • Vreau să vă mulțumesc dvs și comunității de afaceri pe care o reprezentanți, că prezența companiilor americane și a acestui schimb în România a însemnat dezvoltare și prosperitate și transfer de know-how, care e foarte important. Deci contribuția dvs la dezvoltarea României în ultimii 30 de ani e esențială și pentru asta vreau să vă mulțumesc.
  • Față de momentul în care suntem acum, deficitul, încercarea de corectare de deficit, vreau să vă dau asigurări că stabilitatea e principala noastră prioritate, că e convergență de opinii între Președinte, Guvern, Parlament și lucrurile sunt sub control. Nu există vreun motiv, din perspectiva mea, de îngrijorare.
  • Suntem în grafic, chiar dacă anumite lucruri s-au făcut în viteză sau unele se puteau face altfel. Mesajul meu e de stabilitate.
  • 2026 va fi mai simplu, că vom porni cu un buget care va fi… nu-mi găsesc cuvântul… adaptat realităților! Deci vom fi – România, mediul economic, populația – în oarecare suferință în 2026, dar sfârșitul de 2026 e, în opinia mea, capătul tunelului.
  • Mă bucur că ați menționat OECD. Suntem în grafic. Din nou, toată lumea e aliniată pe acest obiectiv și finele lui 2026 e un termen pe care noi toți ni-l asumăm și mulțumim pentru suportul pe care l-a dat României în toată această perioadă.
  • Evident, Parteneriatul Strategic cu SUA rămâne esențial, e foarte bine conturat pe zona de securitate și e în sarcina noastră a tuturor să-l consolidăm, să-l îmbunătățim, să-l extindem pe partea economică.
  • Legat de reforma statului, aveți dreptate, România nu are un plan de țară în momentul ăsta. Deși există bună intenție în multe zone din administrația publică, nu vedem emergență de reformă de la nivelurile medii și de jos ale administrației și e foarte important ca, în procesul de reflecție despre cum să facem această reformă, mediul privat să fie implicat. De aceea, dialogul cu dvs e foarte important.
  • Deci da, e voință de reformă, dar dacă ne uităm la cum, mai avem de lucrat puțin.
  • Vreau să vă transmit optimismul meu pentru perioada și anii care urmează și toată deschiderea de a lucra împreună!

